Pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják a volt ukrán energiaügyi minisztert, akit határátlépés közben vettek őrizetbe

Egy nappal azután, hogy az ukrán határon letartóztatták Herman Haluscsenko volt energiaügyi minisztert, a hatóságok pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolták meg, írja a Politico.

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint Haluscsenko és családtagjai egy fiktív befektetési alap befektetői lettek, amelyet az ukrán állami atomenergia-ipari vállalattól, az Enerhoatomtól elsikkasztott 100 millió dollár tisztára mosására hoztak létre. A botrány korábban már két energiaügyi miniszter és az elnöki hivatal vezetőjének lemondásához vezetett. Mindannyian tagadják a jogsértéseket.

Herman Haluscsenko
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

„Az érintettségének leplezése érdekében két céget hoztak létre a Marshall-szigeteken, amelyeket egy Saint Kitts és Nevisen bejegyzett vagyonkezelői alap struktúrájába integráltak. A magas rangú tisztviselő volt feleségét és négy gyermekét a cégek kedvezményezettjeként regisztrálták” – áll a NABU hétfői közleményében.

A NABU ugyan nem nevezte meg közvetlenül Haluscsenkót, de az üggyel kapcsolatos hivatalos közleményében Ukrajna 2021-2025 közötti energiaügyi minisztereként írta le. 2021 és 2025 júliusa között pedig Haluscsenko volt az egyetlen, aki hivatalban volt.

A nyomozók 13 ország korrupcióellenes hatóságainak segítségével kiderítették, hogy az alapból svájci bankszámlákra utaltak pénzt.

„Több mint 7,4 millió dollárt utaltak át az alap számláira, amelyet a gyanúsított családja kezelt. További több mint 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót pedig készpénzben fizettek ki” – közölte a NABU. A közlemény szerint a pénz egy részét a gyerekek svájci oktatására költötték és a volt felesége számláján helyezték el. A fennmaradó részt letétbe helyezték, amelyből a magas rangú tisztviselő családja további bevételre tett szert, és saját szükségleteikre költötte.

Haluscsenko nem kívánt nyilatkozni az ügyben, de januárban az ukrán parlament különleges vizsgálóbizottsági ülésen tagadta a szabálytalanságokat.

