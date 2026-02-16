Szicíliában az ügyészség fejenként több mint hét évet kért a magyar turistanőket megerőszakoló marokkóiakra

A szicíliai Catania bíróságán tartott tárgyaláson az ügyész két vádlottra 7 év és 4 hónap, harmadik társukra 7 év és 6 hónap börtönbüntetést kért azoknak a marokkóiaknak az ügyében, akiket csoportos szexuális erőszak elkövetésével vádolnak két magyar turistanővel szemben. A vádlottak védője további időt kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást.

Az ügyész felidézte a tavaly augusztus 27-én történteket, és azt mondta, semmi nem bizonyítja a marokkói vádlottak verzióját, akik tagadták az áldozatok szexuális bántalmazását. A két magyar állampolgárt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek azt mondta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész az egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt.

Illusztráció: Alberto Pizzoli/AFP

Az áldozatok vallomása és rendőrségi közlések alapján az olasz sajtóban megjelent tavalyi beszámolók szerint a turisták elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Itt a 21, 22 és 24 éves – olaszországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező – marokkó férfiak kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

De az egyik áldozat értesíteni tudta a testvérét, hogy veszélyben van, és közölte vele a marokkóiak furgonjának rendszámát is. A rendőrségnek így sikerült a csoportot lenyomoznia, és egy strandon találták meg a nőket, míg a furgonnal úton lévő gyanúsítottakat nem messze tőlük tartóztatta fel a város idegenrendészete. A turistákat a kórházban orvosi vizsgálatnak vetették alá, és hivatalos feljelentést is tettek az elkövetőkkel szemben.

