Távozik az Eszék elnöke és igazgatója is, Végh Alexandra lesz az új elnök

A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő NK Osijek (Eszék) hivatalos honlapján jelentette be a klub vezetőségének átalakulását: lemondott Szakály Ferenc elnök, és február 20-i hatállyal megy el, illetve közös megegyezéssel távozik Vladimir Cohar igazgató is – írja az nb1.hu. Az elnöki pozíciót Végh Alexandra veszi át, aki az NK Osijek közleménye szerint átfogó sportmenedzsment-ismeretekre tett szert, munkáját pedig üzleti, tulajdonosi és befektetői szemlélet jellemzi. Egyébként ő a Zalaegerszeg csapatát korábban tulajdonló Végh Gábor lánya.

Fotó: Borna Jaksic/PIXSELL/PIXSELL

A klubot papíron vivő, a vajdasági Zentán 1956-ban született Sakalj (Szakály) Ferenc a szurkolók szerint évi egy-kétszer tette tiszteletét a klubnál. A Direkt36 2017-es oknyomozása szerint Sakalj segített Mészárosnak nyaralót vásárolni a horvátországi Ugljan szigetén, és vezette a milliárdos egyik horvát cégét, de magyarországi cégeknél, így a Vasútautomatika Kft.-nél is feltűnt a neve. Az NK Osijek 2016-os megvásárlásában is segédkezett, koordinálta az üzletet, képviselte Mészárost, céget alapított. Az Eszék 2 pont hátránnyal utolsó a bajnokságban, múlt heti hír, hogy idén még nem utaltak fizetést a futballcsapat alkalmazottainak.