Túlárazás, elkésett átadás és a maffia árnyéka: nem jött össze a fenntartható olimpia?

Javában zajlik a téli olimpia Olaszországban, ahol immár harmadjára rendezik meg a nagyszabású sporteseményt. És most először két város a hivatalos házigazda: Cortina d'Ampezzo és Milánó. A szervezők az eddigi legfenntarthatóbb olimpiát ígérték, amelytől gazdasági fellendülést várnak Cortina környékén – a 70 éve ugyanitt rendezett játékokhoz hasonlóan. De a helyiek öröme nem felhőtlen: az építési költségek elszálltak, és a gyanú szerint ebből a szervezett bűnözés is profitált. A Deutsche Welle riportja.

sport szervezett bűnözés Cortina d'Ampezzo téli olimpia deutsche welle olaszország milánó