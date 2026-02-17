2023 óta nem látott gyorsaságú előretörést produkált az ukrán hadsereg

201 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza Ukrajna Oroszországtól múlt hét szerda és vasárnap között legfőképp Zaporizzsja környékén – írja a Guardian. Az Institute for the Study of War elemzése szerint 2023 nyara óta nem látott gyorsaságú és mértékű volt az előretörés.

Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO/AFP

A fél hét alatt visszafoglalt terület mérete közel megfelel az oroszok által decemberben elfoglalt területek méretének. Ez az elemzés szerint köthető ahhoz, hogy az Elon Musk által vezetett SpaceX letiltotta az oroszokat a Starlink internetes hálózatról, ami jelentősen gyengített a koordinációjukat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok továbbra is támadják az ukrajnai energiainfrastruktúrát, ami tovább nehezíti a háború lezárására tett kísérleteket. Ilyen támadás érte az elmúlt hónapokban a fagyok sújtotta Kijevet, valamint az Oroszországból érkező Barátság-kőolajvezetéket is. Ezen keresztül érkezik az orosz olaj Magyarországra, a magyar külügy azonban mégis Ukrajnát hibáztatta az elhúzódó javítási munkálatok miatt.

orosz-ukrán háború külföld zaporizzsja oroszország orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij starlink ukrajna ukrán haderő ukrán hadsereg Elon Musk
