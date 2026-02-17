A fővárosi pszichiáterek március utolsó napjáig adtak határidőt a válságban lévő ügyeleti ellátás megmentésére, onnantól nem vállalnak önként többletmunkát

Fotó: Balaton József/MTI/MTVA

„A mai napon a budapesti kórházak ügyeleti ellátásában részt vevő pszichiáterek úgy határoztak, hogy az országos intézet munkatársaihoz csatlakozva 2026. március 31-i hatállyal megszüntetik az önként vállalt többletmunkát. Ennek következtében a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás a jelenlegi formájában nem lesz fenntartható, vagy csak olyan feltételek mellett, amelyek a szakemberek tömeges felmondásához fog vezetni” – írja közleményében a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

A budapesti kórházak pszichiáterei a múlt héten három feltételt szabtak a fővárosi pszichiátriai ellátás működőképességének fenntartása érdekében a kormány felé:

Az OPAI élére pszichiáter megbízott főigazgató kinevezése, aki képes helyreállítani a szakmai bizalmat és stabilizálni a működést. 2026 márciusától valamennyi pszichiátriai ügyeleten biztosított legyen a szakorvosi jelenlét, szükség esetén külső szerződéssel. A budapesti pszichiátriai ellátórendszer érdemi strukturális újraszervezése, humánerőforrás-stratégia kidolgozása és a régóta halasztott infrastrukturális fejlesztések tényleges megkezdése.

A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Orvosok Szakszervezete, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Addiktológiai Társaság közösen kérte a helyzet sürgős rendezését.



Ehelyett azonban „a döntéshozók vezényléssel fenyegetik a kollégákat, illetve az évek óta elmaradt infrastrukturális beruházásokat ahhoz kötötték, hogy az orvosok önként vállalják a kialakult helyzet megoldását”, írják a közleményben. Mindeközben a súlyos létszámhiánnyal küzdő intézményekben létszámstopot rendeltek el a pszichiáterek munkahelyváltásának megakadályozására.

A kamara azt írja, a hozzájuk eljuttatott nyilatkozatok szerint amennyiben az akut problémák nem rendeződnek megnyugtató módon, az ügyeletet ellátó pszichiáterek mintegy kétharmada a felmondást is reális eszköznek tartja.

„A budapesti pszichiátriai ellátás stabilitása nemcsak szakmai, hanem közbiztonsági és társadalmi kérdés is. A jelenlegi helyzet mielőbbi, érdemi rendezése elengedhetetlen a betegellátás folyamatosságának biztosításához” – írják.

Voltak előjelek

A MOK február elején drámai hangvételű közleményben figyelmeztetett a magyar pszichiátriai ellátás válságára.

Január végén derült ki, hogy két év alatt 15 szakorvos mondott fel az ország legfontosabb pszichiátriai centrumában. A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI) 40 orvosa, köztük osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek petícióban figyelmeztettek, hogy egyes osztályokon nem teljesülnek a biztonságos betegellátás feltételei, ezért két pszichiátriai osztályt azonnal be kell zárni.

De a MOK közleménye szerint ez a konkrét válság egy régóta tartó folyamat része: „Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt 5 évben. Négy évtizeden át – szinte folyamatosan – csökkentek a számok. 2019-ben azonban a csökkenés megállt. Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk. Ennek oka nem egyetlen esemény, vagy átmeneti probléma, hanem rossz irányú társadalmi folyamatok, és a mentális egészségügy kritikus állapota.”