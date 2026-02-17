A lengyel elnök nem utazik Washingtonba a Béketanács alakuló ülésére

Karol Nawrocki nem megy el Donald Trump Béketanácsának alakuló ülésére, a lengyel elnököt Marcin Przydacz államtitkár, a varsói elnöki hivatal külügyi irodájának vezetője képviseli majd Washingtonban. Orbán Viktor Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy ott lesz a találkozón.
Donald Tusk miniszterelnök múlt héten arról beszélt, Lengyelország egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz. Korábban Szlovákia miniszterelnöke is arról beszélt, nem él a lehetőséggel.
Donald Trump januárban alakította meg a Béketanácsot, amivel az ENSZ leváltását célozta meg, és aminek ő lesz az örökös elnöke. A tanács alakulására mindössze 19-en mentek el, a meghívottak és a tagok között van egy rakás diktátor és autokrata, mint például Vlagyimir Putyin orosz vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökök, de helyet kaptak az törökök és az azeriek is.
Karol Nawrocki részt vett a Béketanács januári ülésén a svájci Davosban, de nem írta alá a testület alapokmányát. Vasárnap a Polsat News televíziónak adott interjúban Nawrocki azt mondta: Lengyelország számára előnyös lenne a részvétel a Béketanácsban, ahol „az egész régió hangja” lehetne. A lengyel alkotmány értelmében a nemzetközi szervezethez történő csatlakozáshoz a kormány és az elnök együttműködése szükséges.
„Ebben a vonatkozásban az elejétől a végéig egymás túszai vagyunk a miniszterelnök úrral” – fogalmazott Nawrocki. A csatlakozást a Béketanácshoz a kormánynak kell kezdeményeznie, az elnök pedig véglegesítheti a folyamatot. (via TVP, MTI)
