A lengyel elnök nem utazik Washingtonba a Béketanács alakuló ülésére

Karol Nawrocki nem megy el Donald Trump Béketanácsának alakuló ülésére, a lengyel elnököt Marcin Przydacz államtitkár, a varsói elnöki hivatal külügyi irodájának vezetője képviseli majd Washingtonban. Orbán Viktor Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy ott lesz a találkozón.

Donald Tusk miniszterelnök múlt héten arról beszélt, Lengyelország egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz. Korábban Szlovákia miniszterelnöke is arról beszélt, nem él a lehetőséggel.

Donald Trump januárban alakította meg a Béketanácsot, amivel az ENSZ leváltását célozta meg, és aminek ő lesz az örökös elnöke. A tanács alakulására mindössze 19-en mentek el, a meghívottak és a tagok között van egy rakás diktátor és autokrata, mint például Vlagyimir Putyin orosz vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökök, de helyet kaptak az törökök és az azeriek is.

Karol Nawrocki Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Karol Nawrocki részt vett a Béketanács januári ülésén a svájci Davosban, de nem írta alá a testület alapokmányát. Vasárnap a Polsat News televíziónak adott interjúban Nawrocki azt mondta: Lengyelország számára előnyös lenne a részvétel a Béketanácsban, ahol „az egész régió hangja” lehetne. A lengyel alkotmány értelmében a nemzetközi szervezethez történő csatlakozáshoz a kormány és az elnök együttműködése szükséges.

„Ebben a vonatkozásban az elejétől a végéig egymás túszai vagyunk a miniszterelnök úrral” – fogalmazott Nawrocki. A csatlakozást a Béketanácshoz a kormánynak kell kezdeményeznie, az elnök pedig véglegesítheti a folyamatot. (via TVP, MTI)