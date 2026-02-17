A végrehajtók rég nem tettek ennyi önkényes lakásfoglalót az utcára

178 önkényes lakásfoglaló került az utcára, 2019 óta a legtöbb – derül ki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar nyilvántartásából. Eszerint összesen 1393 ingatlant ürítettek ki tavaly – ez kevesebb, mint a 2024-es 1643, illetve a 2023-as 2305 eset.
2023 óta a kilakoltatások száma csökkenőben van, míg a világjárvány alatt a kilakoltatási moratórium miatt nagyon kevés intézkedés volt, két év alatt kicsit több mint 600. A tízes évek második felében előfordult, hogy a mostani átlagnak a kétszeresét is meghaladta a kilakoltatások száma.