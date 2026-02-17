A végrehajtók rég nem tettek ennyi önkényes lakásfoglalót az utcára

178 önkényes lakásfoglaló került az utcára, 2019 óta a legtöbb – derül ki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar nyilvántartásából. Eszerint összesen 1393 ingatlant ürítettek ki tavaly – ez kevesebb, mint a 2024-es 1643, illetve a 2023-as 2305 eset.

  • A kilakoltatások nagyja, azaz 729 intézkedés lakóingatlan sikeres árverését követő birtokbaadás kapcsán történt.
  • Ezt követték 463-al a lakásügyben hozott bírósági határozatok végrehajtásai.
  • Bírósági végrehajtáson kívül történő értékesítést követő intézkedés mindössze 22 alkalommal történt.
  • Mint írtuk, önkényes lakásfoglalók ellen 178 alkalommal léptek fel.
  • Egy alkalommal pedig rendőri kényszerintézkedéssel kellett foganatosítani egy kilakoltatást.
Fotó: Daniel - stock.adobe.com

2023 óta a kilakoltatások száma csökkenőben van, míg a világjárvány alatt a kilakoltatási moratórium miatt nagyon kevés intézkedés volt, két év alatt kicsit több mint 600. A tízes évek második felében előfordult, hogy a mostani átlagnak a kétszeresét is meghaladta a kilakoltatások száma.

