A végrehajtók rég nem tettek ennyi önkényes lakásfoglalót az utcára

178 önkényes lakásfoglaló került az utcára, 2019 óta a legtöbb – derül ki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar nyilvántartásából. Eszerint összesen 1393 ingatlant ürítettek ki tavaly – ez kevesebb, mint a 2024-es 1643, illetve a 2023-as 2305 eset.

A kilakoltatások nagyja, azaz 729 intézkedés lakóingatlan sikeres árverését követő birtokbaadás kapcsán történt.

Ezt követték 463-al a lakásügyben hozott bírósági határozatok végrehajtásai.

Bírósági végrehajtáson kívül történő értékesítést követő intézkedés mindössze 22 alkalommal történt.

Mint írtuk, önkényes lakásfoglalók ellen 178 alkalommal léptek fel.

Egy alkalommal pedig rendőri kényszerintézkedéssel kellett foganatosítani egy kilakoltatást.

2023 óta a kilakoltatások száma csökkenőben van, míg a világjárvány alatt a kilakoltatási moratórium miatt nagyon kevés intézkedés volt, két év alatt kicsit több mint 600. A tízes évek második felében előfordult, hogy a mostani átlagnak a kétszeresét is meghaladta a kilakoltatások száma.