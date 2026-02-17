Az elektromos járműveket 70 százalékban az EU-ban kell gyártani, hogy a gyárak támogatást kaphassanak

gazdaság
Az Európai Bizottság tervezett előírása szerint az állami támogatásban részesülő elektromos járműgyártókat arra kötelezhetik, hogy autóik alkatrészeinek legalább 70 százalékát az Európai Unióban gyártsák, hogy így védjék meg az iparágat a kínai gyártók intenzív nyomásától.

A Financial Times információi szerint a jogszabálytervezet azt is előírja, hogy az építőiparban az alumíniumból készült termékek legalább 25 százalékát, valamint az ablakokhoz és ajtókhoz használt műanyagok 30 százalékát az EU-ban kell gyártani ahhoz, hogy állami támogatásra vagy közbeszerzési szerződésekre jogosult legyen.

A Bizottság február 25-én teheti közzé a jogszabályt, melynek célja az EU iparának védelme, részben azáltal hogy a közbeszerzési pályázatoknak figyelembe kell venniük a szén-dioxid-kibocsátást.

Az EU gyártóiparaiban több ezer gyárat zártak be és több ezer munkavállalót küldtek el az alacsony költségű kínai verseny, a magas energiaárak, illetve az EU szigorú éghajlat-politikai kezdeményezéseinek való megfelelés magas költségei miatt.

A jogszabály azt is előírja, hogy a jármű akkumulátorának több fő alkatrészének is az unióból kell származnia. Az FT azt írja, autóipari szakemberek szerint ez a követelmény kihívást jelent, mivel az elektromos járműipar akkumulátor-technológiája erősen függ Kínától.

Míg a BMW szerint a szabályok felesleges költségeket és bürokráciát jelentenek, addig a VW és a Stellantis a múlt hónapban egy „made in Europe” nevű állami programot szorgalmazott, ami arra ösztönözné a gyártókat, hogy járműveikben helyi gyártású alkatrészeket használjanak.

gazdaság jogszabály európa Európai Bizottság elektromos autógyártó kína Európai Unió