Kedden hivatalos eljárást indított az Európai Bizottság a Shein ellen a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján. Mint közleményükben írták, a platform függőséget okozó kialakítása, az ajánlórendszereinek átláthatatlansága, valamint illegális termékek, köztük a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok értékesítése miatt kezdték el vizsgálni a céget.

Gyermeknek kinéző szexbaba Fotó: ISABELLE SOURIMENT/Hans Lucas via AFP

Henna Virkkunen, a Bizottság technológiai szuverenitásért, a biztonságért és a demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke szerint „a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet biztonságot nyújt a vásárlóknak, védi a jóllétüket, és biztosítja, hogy tájékozódhassanak az algoritmusokról, amikkel interakcióba lépnek”.

„Megvizsgáljuk, hogy a Shein betartja-e ezeket a szabályokat és eleget tesz-e a kötelezettségeinek” – mondta Virkkunen.

A mostani esetben is szerepet játszó digitális szolgáltatásokról szóló rendelet nyomán az online platformok az elmúlt két évben közel 50 millió, a felhasználók tartalmait érintő döntést vontak vissza. Emellett a rendelet alkalmazásának kezdete óta a 30%-át visszavonták annak a 165 millió döntésnek, amiket a felhasználók a platformok belső mechanizmusain keresztül megkérdőjeleztek.

A Sheint korábban már 21 ország fogyasztóvédelmi hatósága vádolta azzal, hogy sötét módszerekkel veszi rá az embert a vásárlásra, Olaszországban pedig 1 millió eurós büntetést is kapott már a félrevezető állításai miatt. Sőt korábban már maga az Európai Unió is talált fulladásveszélyes cumikat és mérgező esőkabátokat a kínai platformon. Miután pedig a francia fogyasztóvédelmi hivatal kifogásolta a gyermeknek kinéző szexbabák árusítását, a Shein betiltotta platformján a szexbabákkal való kereskedést.