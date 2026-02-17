Irán külügyminisztere szerint előrelépés történt az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalásokon

Irán és az Egyesült Államok kedden Genfben, a nukleáris tárgyalások második fordulója során megállapodásra jutott a fő „irányadó elvek” tekintetében, ugyanakkor további munka szükséges – közölte Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter.

Abbász Aragcsi Fotó: OZAN KOSE/AFP

Aragcsi mellett az amerikai fél részéről Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner is részt vett a genfi tárgyalásokon – írja a Reuters. Az iráni külügyminiszter szerint a tárgyalásokon elért haladás azonban nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megállapodás születne, de az út megkezdődött. Erről az iráni médiának a tárgyalások lezárását követően nyilatkozott.

Az iráni állami média az esemény előtt arról számolt be, hogy Irán ideiglenesen lezárja a Hormuzi-szoros egy részét – ami a globális olajellátás szempontjából létfontosságú tengeri útvonal –, miközben az Egyesült Államokkal tárgyal. Washington emiatt haditengerészeti harccsoportot vezényelt a Perzsa-öböl térségébe, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra. Közvetlenül a tárgyalások megkezdésekor aztán az iráni állami média arról számolt be, hogy a stratégiai jelentőségű szoros egyes részeit néhány órára lezárják „biztonsági óvintézkedések” miatt, miközben az elit Forradalmi Gárda katonai gyakorlatokat tart a térségben.

Teherán korábban már megfenyegette a nemzetközi közösséget azzal, hogy támadás esetén lezárja a szorost a kereskedelmi hajózás előtt – egy ilyen lépés a globális olajszállítás mintegy ötödét akadályozná meg, és jelentősen megemelné a kőolaj világpiaci árát.

Eközben múlt héten több százezren tüntettek világszerte az iráni rezsim ellen, miután Reza Pahlavi, a megbuktatott iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia globális akciónapot hirdetett. A megmozdulások hátterében az a több mint két hónapja tartó tiltakozáshullám áll, ami eredetileg a megélhetési költségek emelkedése miatt indult Iránban, majd országos, rendszerellenes mozgalommá szélesedett.

Trump pénteken újságíróknak beszélt arról, hogy az iráni kormányváltás lenne „a legjobb dolog, ami történhetne”, bár nem egyértelmű, hogy konkrétan Pahlavira utalt-e. A Reutersnek korábban úgy nyilatkozott, hogy Pahlavi „nagyon kedvesnek tűnik”, ugyanakkor kérdéses, képes lenne-e elegendő hazai támogatást szerezni ahhoz, hogy vezető szerepet vállaljon.