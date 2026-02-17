Kevesebb mint egy nap alatt elfogták a szolnoki gyilkosság feltételezett elkövetőjét

Kevesebb mint egy nap elfogták azt a 46 éves férfit, akit a szolnoki gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak – írja a police.hu. Az abonyi férfi a kihallgatásakor beismerő vallomást tett, a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Hétfő délután érkezett bejelentés a rendőrökhöz, hogy egy idős helyi férfit holtan találtak szolnoki otthonában. A gyanú szerint a férfit napközben egyik ismerőse bántalmazta súlyosan, több éles eszközzel, aminek következtében meghalt a helyszínen.

A rendőrök a bejelentéstől számított 15 órán belül lakhelyén elfogták azt a 46 éves férfit, aki a gyanú szerint elkövette a bűncselekményt. A férfi kihallgatásakor beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy szóváltást követően bántalmazta áldozatát. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.