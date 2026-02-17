Magyar Péter és a Tisza is menetel március 15-én

Közvetlenül azután, hogy kiderült, március 15-én a CÖF-CÖKA Békemenetet tart, ami feltehetőleg Orbán Viktor beszédével fog véget érni, Magyar Péter is jelezte egy Facebook-posztban, hogy Nemzeti Menetet tartanak.

„Rendszerváltó március 15. következik! A nemzeti ünnepen mindenkinek az Andrássy úton és a Hősök terén a helye! A nemzeti ünnepünket és a rendszerváltáshoz vezető két éves utunkat az eddigi legnagyobb Nemzeti Menettel koronázzuk meg Budapesten március 15-én 14 órától” – közölte Magyar, hozzátéve, hogy a Tisza menete a Deák térről indul a Hősök terére.