Medvét láttak Budapest határában

„A szomszédos Mogyoród külterületén, a Kukukkhegy fölötti erdős részen medveészlelésről érkezett bejelentés. Mivel a település Fóthoz nagyon közel található, fontosnak tartjuk, hogy erről a fóti lakosokat is tájékoztassuk” – írják Fót Város Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy mindenkit arra kérnek, a következő napokban fokozott óvatossággal közlekedjenek a külterületeken, különösen az erdős, bokros részeken, a hulladékot zárt edényben tárolják, a házi- és haszonállataikat biztonságos helyen tartsák.

Arra kérnek mindenkit, hogy ha látják a medvét, ne közelítsék meg, helyette értesítsék a 112-es segélyhívón a hatóságokat, akik „a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik”.