Meghalt egy munkás a BYD-gyár építése közben Szegeden

Fotó: KOJI NAKAYAMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén szombaton – írja a Szegeder. A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást.

A lap megkeresésére Erhardt Péter, a BYD PR-menedzsere megerősítette, hogy „az építési területen sajnálatos módon halálos baleset történt”.

A Szegeder úgy tudja, a baleset egy rakodási és daruzási művelet közben történt, az áldozat egy kínai munkás. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya szerint a férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták újraéleszteni.

A fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. azt írta, hogy ők és az alvállalkozók is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, valamint „minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett”.