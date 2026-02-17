Nagy Márton sokallja is, drágállja is a bankokat

„A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható! Öt nagy bank maradhat!” – posztolta Facebookra Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Hogy személy szerint melyik öt nagy bank megmaradását tartja kívánatosnak, szűkszavú posztjában nem közölte. Helyette táblázattal illusztrálta, milyen sok a hitelintézet és hitelintézeti fióktelep található hazánkban - a 2008-as 47-hez képest 2025-re már csak 27 hitelintézet, míg a fióktelepek száma nem csökkent érdemben.

A Portfolio cikke szerint az MNB 2021 óta érvényes besorolása alapján jelenleg hét nagybank működi az országban:

a magyar központú OTP és MBH,

a belgiumi K&H,

az olasz UniCredit és CIB,

valamint az osztrák Erste és Raiffeisen.

A gazdasági lap arra következtet, hogy a miniszter két nagybank beolvadását szeretné egy hazai hitelintézeti csoportba.

Orbán Viktor szombati évértékelőjében arról beszélt, hogy a nemzetközi bankok a Gyurcsány-kormány idején jól megvoltak, de azóta elegük lett Magyarországból, és azt akarják, hogy a magyarok adják vissza a pénzüket. Utalva a Tisza adópolitikai szakértőjére, az egykori erstés Kármán Andrásra, Orbán azt mondta, a nemzetközi bankok képviselőt delegáltak a reménybeli kormányukba.

Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök szombaton arról is beszélt, hogy a családsegítő gazdasági programjaikat a bankoktól, energiavállalatoktól és kereskedelmi vállalatoktól beszedett pénzekből tudják megvalósítani. 2010 és 2025 között állítása szerint 14 ezer 956 milliárd forintot vettek el, míg 2026-ban 1922 milliárd forintot terveznek elvenni.