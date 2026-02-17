Oroszország „kategorikusan elutasítja” a Navalnij megmérgezésével kapcsolatos vádakat

külföld
Oroszország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek küldött levelében „kategorikusan elutasítja” a nyugati országok vádjait Alekszandr Navalnij megmérgezésével kapcsolatban – közölte Vlagyimir Tarabrin a TASS hírügynökséggel. Tarabrin szerint a levélben arra is kitérnek, hogy annak tartalmát minden egyes, a Vegyifegyver-egyezményben részt vevő országnak el kell juttatni.

„Kategorikusan elutasítottuk a velünk szemben tett abszurd inszinuációkat. Ugyanakkor jeleztük, hogy Oroszország mindig kész egy érdemi szakértői megbeszélésre a rendelkezésre álló tények alapján” – tette hozzá Tarabrin a Meduza szerint.

Február 14-én az Egyesült Királyság, Svédország, Franciaország, Németország és Hollandia közös nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy Alekszej Navalnijt egy orosz börtönkolóniában epibatidinnal, egy faikabóca-féle állatból nyert méreggel mérgezték meg. Erre a következtetésre függetlenül jutottak azok a kutatók, akik Navalnij biopsziás mintáit elemezték.

Február 14-én Julija Navalnaja, Navalnij özvegye a müncheni biztonságpolitikai konferencián tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy az orosz ellenzéki vezetőt egy Dél-Amerikában honos nyílméregbékafaj mérgével ölték meg a börtönben. A bejelentés pillanatában Navalnaja mellett állt a német, a brit, a holland és a svéd külügyminiszter.

navalnij oroszország mérgezés nyílméregbéka
Szily László
