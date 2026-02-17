Politico: A magyarok ismét levennének pár nevet a készülő orosz szankciós listáról

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A teljeskörű orosz invázió negyedik évfordulójára új szankciós csomaggal állnának elő az Európai Unió vezetői politikusai – derül ki a Politico hírleveléből. Ez lenne a háború február 24-i kitörése óta a huszadik szankciós csomag.

Kajas Kallas, az EU külügyi képviselője az Egyesült Királyságot bevonva igyekszik a lehető legszigorúbb szankciókat kialkudni a tagállamok vezetőivel. A lap forrásai szerint a magyar diplomaták orosz sportvezetőket próbálnak leszedetni a készülő szankciós listáról.

Magyarország rendszeresen kihasználja a vétójogát, hogy orosz oligarchákat, üzletembereket és egyházi vezetőket szedjen le a szankciós listáról.

