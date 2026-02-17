Szigorúbb büntetés jöhet a túrázót meglövő vadász ügyében

Szigorúbb büntetést kaphat a vadász, aki hőkamerával célozva combon lőtt egy túrázót – írja a Telex. Az elkövető januárban 420 ezer forint pénzbüntetést és három év vadászattól való eltiltást kapott egy túrázó lábon lövéséért. Azonban nemrég Szabó Rebeka, a Párbeszéd országgyűlési képviselője indítványt nyújtott be a túl enyhe büntetés miatt, így a Legfőbb Ügyészség most vizsgálja a rendkívüli jogorvoslat lehetőségét az ügyben.
Az elítélt férfi vendégvadászként vadászott a Bükkben lévő vadászterületen, amikor fegyverével a kocsijában ülve lövést adott le. A férfi a lövés leadása előtt hőkamerát használt, majd egy félig fekvő helyzetben megpihenő túrázó, Málnás Kristóf András ökológus lábát találta el, aki maradandó sérülést szenvedett.
Szabó Rebeka indítványában nem tett javaslatot a büntetés konkrét mértékére, és a legfőbb ügyész sem kért súlyosabb büntetést. Azt viszont megállapította, hogy mivel a büntetés túl enyhe volt, a járási ügyészségnek a büntetővégzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgyalást kellett volna kérnie, hogy nagyobb büntetést szabhassanak ki.
Málnás Kristóf András az ítélet után nyilatkozott a Telexnek. Mint elmondta, szerinte szándékos, gondosan célzott lövés volt nem megfelelő fényviszonyok mellett nem beazonosított célra.
„Nem gellert kapott golyó, nem véletlenül elsült fegyver, nem mozgásra leadott kapáslövés. Ennek eredményeként egy táborozó turista életveszélyes sérüléssel kórházba került, ahonnan nyomorék lábbal távozott.”