Terrorizmussal vádolják azt a 21 éves férfit, aki Taylor Swift bécsi koncertjére tervezett támadást

Az osztrák ügyészség terrorizmussal kapcsolatos vádakat emelt egy 21 éves férfi ellen, aki a vád szerint 2024 augusztusában támadást tervezett Taylor Swift bécsi koncertje ellen. Az énekes turnéjának három állomását is törölték, miután a hatóságok jelezték, hogy terrortámadást akartak végrehajtani.

A bécsi ügyészség szóvivője hétfőn közölte, hogy a vádlott, Beran A., akit 2024 augusztusában tartóztattak le, őrizetben van. Az ügyészek szerint a férfi az Iszlám Állami nevében tervezte végrehajtani a támadást, a vád szerint „az interneten szerzett leírásokat triaceton-triperoxid alapú repeszgránátok gyártásához”, amiket általában az IS használ. A férfi kis mennyiségű robbanószert is gyártott, mellette pedig „többször is próbált” külföldön illegálisan fegyvereket vásárolni, és azokat Ausztriába vinni.

A vád szerint mindezek mellett más külföldi támadások tervezésében is részt vett, többek között Dubaiban és Isztambulban, bár ezek a támadások soha nem valósultak meg. Ha bűnösnek találják, akár 20 év börtönbüntetésre is ítélhetik. (Guardian)

