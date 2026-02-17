Tíz évvel ezelőtt Juhász Péter Pálnak háromszor is buknia kellett volna, de mindent megúszott

2016 fontos év volt Juhász Péter Pál számára. Öt évvel azelőtt nevezték ki az ország egyik legnagyobb presztízsű gyermekvédelmi intézménye, a Budapesti Javítóintézet igazgatójává. A pozíció szakmai elismertséget és befolyást hozott, amellett, hogy a szociális munkás Juhász valószínűleg életében nem keresett még olyan jól, mint akkor.
Az ötéves évforduló azt is jelentette, hogy abban az évben döntött az intézmény fenntartója, a Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) Juhász újabb öt évre szóló kinevezéséről.
Ha jól keveri a lapjait, gondolhatta a még csak 48 éves Juhász, és sem ő maga, sem a javító nem keveredik semmiféle botrányba, ismét pozitívan bírálják el a pályázatát, és bebiztosíthatja magát a Szőlő utca élén egészen 2021-ig.
Ez csak részben történt így. Az igazgatóval szemben abban az évben súlyos vádak merültek fel. Előbb egy gyermekvédelmen belüli eljárásban kerül elő a neve egy kiskorú prostituálásával összefüggésben. Nem sokkal később több gyermekvédelmi szakember összeállt, és egy rendőrnek elmondták, miket tudtak meg róla. Ezután egy névtelen levél alapján rendőrségi eljárás és fenntartói vizsgálat indult az általa vezetett intézménnyel szemben, ami már a korabeli hírekben is megjelent. Legjobb tudomásunk szerint a levél az azt megelőző rendőri találkozótól függetlenül íródott.
Ennyi jelzéssel 2016 fordulópont kellett volna legyen Juhász Péter Pál történetében – de a fordulat elmaradt. Helyette ez lett az az év, amikor a Szőlő utca igazgatója mindent megúszott. A 444 az érintettekkel folytatott háttérbeszélgetések és a Juhász Péter Pál ellen folyó nyomozásban tett tanúvallomások alapján rekonstruálta a történteket.
Most már biztos, hogy a több, rendőrség felé tett jelzés és bejelentés mellett legalább egy hivatalos feljelentést is tettek a Szőlő utcai igazgató ügyében. Egészen pontosan a bűntársa ellen, aki a gyerekeket behálózta. Kiderítettük azt is, hogy az egyik, a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lány 17 évesen házassággal nagykorúvá vált, ezért idő előtt kikerült a gyermekvédelmi rendszerből.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Nagy Gábor Bálint azt mondta, vannak még elvarratlan szálak, vádemelés nyár elejére várható.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.