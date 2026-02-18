A görény éve: 2026!

A molnárgörényt választotta 2026-ban az Év Emlősének a Vadonleső Program szakmai közössége. A Vadonleső Program Év Emlőse kezdeményezésében már a 13. fajt veszik górcső alá a szakemberek, amelynek apropóján egész éves programsorozattal hívják fel a figyelmet a kiválasztott faj és környezete fontosságára, jellemzőire. Tavaly a szöcskeegér, tavalyelőtt a vadmacska kapta meg a kitüntetett figyelmet.

Az idei Év Emlőse a „Grassland-HU” integrált LIFE-projektben is jelentős szerepet kap a projekt egyik célfajaként. A projekt munkatársai elterjedési és életmenet-vizsgálatokkal alapozták meg a projekt részeként elkészülő fajmegőrzési tervet, amely összefoglalja a fajról rendelkezésre álló, a védelem szempontjából fontos információkat a veszélyeztető tényezőktől a faj védelmét szolgáló intézkedésekig.

Az egész éven át tartó rendezvénysorozat keretében a Vadonleső az adott fajról, valamint élőhelyéről szóló tudományos és népszerűsítő programokat, valamint gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló pályázatokat hirdet meg.

A közösségi adatgyűjtő programot az Agrárminisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működteti a Magyar Természettudományi Múzeum és a Fővárosi Állat Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével valamint Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület támogatásával.