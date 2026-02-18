A horvát gazdasági miniszter örül, hogy Szijjártó hirtelen rájött, mégis használható az Adria-kőolajvezeték

Miután az orosz hadsereg kilőtte a Barátság-kőolajvezetéket (amiért Szijjártó Péter természetesen az ukrán felet okolta), veszélybe került a magyarországi olajellátás. A kieső mennyiségek pótlása érdekében Szijjártó Péter azt követeli a horvátoktól, hogy Magyarország tengeri úton hozhasson orosz olajat az Adria-vezetéken keresztül. Horvátország azonban az olajszankciókra hivatkozva nem engedélyezné az orosz olaj szállítását. A magyar külügyminiszter szerint uniós kötelezettsége Horvátországnak, hogy orosz olajat szállítson Magyarországnak és Szlovákiának.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Ami ezt pikánssá teszi, hogy néhány hónappal ezelőtt még a MOL ádáz vitákat folytatott a Janaf horvát céggel arról, vajon megfelelő-e az Adria kapacitása, és többször is hangoztatta, hogy a kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani, mely állítás a horvátok szerint nem felelt meg a valóságnak.

Most Ante Šušnjar gazdasági miniszter a Twitteren reagált Szijjártó követelőzésére:

Örömteli látni, amikor Magyarország ilyen meggyőződéssel beszél az uniós jogról, az európai értékekről és a kötelező érvényű kötelezettségekről. Amikor ezek a szavak többek egyszerű hivatkozásnál vagy egy posztnál, akkor valóban ezek tartják stabilan és biztonságban a térségünket

– írta a horvát politikus, aki emlékeztette Szijjártót, hogy régen a magyar stratégiai gondolkodás egy erősebb adriai vezetéket támogatott, hogy Közép-Európa soha ne szoruljon rá egyetlen keleti útvonalra:

Jóval a mai politikai állásfoglalások előtt az önök honfitársai felismerték az adriai alternatíva értékét, mint az orosz csapdából kivezető utat. Ez a régóta létező magyar elképzelés most végre valósággá válik. Az Adria-kőolajvezeték megbízható, biztonságos, versenyképes árú, és rendelkezik azzal a kapacitással, amely fedezni tudja magyar és szlovák barátaink igényeit. Segít Európának eltávolodni az orosz energianyomástól. Ezért épült. És ma is ezt a célt szolgálja. Horvátország készen áll arra, hogy felelősen és konstruktívan járjon el – teljes mértékben az EU- és OFAC-szabályozással összhangban – az ellátásbiztonság védelmében

– írja Ante Šušnjar, aki posztja utolsó mondatában emlékezteti Szijjártót a tavalyi kapacitásvitára is: