A Vatikán nem vesz részt Trump Béketanácsában

A Vatikán nem vesz részt a Donald Trump által indított úgynevezett Béketanács (Board of Peace) nevű kezdeményezésben – jelentette be Pietro Parolin, a Szentszék államtitkára kedden. A döntést azzal indokolta, hogy a válságok kezelésében elsődlegesen az ENSZ szerepét tartják meghatározónak, nem egy önálló politikai testületét.

Pietro Parolin Fotó: RICCARDO DE LUCA/Anadolu via AFP

Parolin hangsúlyozta: a Vatikán azért marad távol a Béketanácstól, mert annak jellege eltér más államokétól, és vannak olyan kérdések, amelyek szerinte tisztázásra szorulnak. Ezért még megfigyelői szerepet sem vállalnak, ahogyan például Olaszország vagy az Európai Unió tervezi.

A testületet eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére hozták létre, de Trump később azt jelezte, hogy a szervezet globális konfliktusok kezelésére is kiterjeszthető. A Béketanács első ülése Washingtonban lesz, ahol Gáza újjáépítéséről tárgyalnak.

Bírálói szerint a kezdeményezés nemzetközi jogi és legitimációs aggályokat vet fel, mivel nem tartozik egyértelműen az ENSZ keretei közé, továbbá nem tartalmaz palesztin képviseletet sem. Orbán Viktor azonban elfogadta a meghívást, és ott lesz a washingtoni ülésen is. (via Reuters)