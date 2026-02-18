A woke ébredése, Pintér Sándor nyugdíjazása

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk a legfontosabb keddi (és hétfői) híreinkkel, cikkeinkkel.
Összeállt a Fidesz országos listája, Szentkirályi előkelő helyen, Lázár János a 20., Rogán, Gulyás mögötte. Lázár nyugdíjazta Pintér Sándort, majd arról beszélt, hogy Varga Judit nála járta ki Magyar Péter 3 milliós fizetését. Március 15-én, a kampány kellős közepén jön a Békemenet, azonos időpontra Magyar Péter is Nemzeti Menetet hirdetett. Nagy Márton sokallja is, drágállja is a bankokat. A Kutyapárt közölte, hogy a teljes pártvezetés elkötelezett a parlamentbe bejutás iránt.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a héten Washingtonba megy a Béketanács alapító ülésére, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig kampánybeszédet tartott a miniszterelnök mellett. Gond van az olajellátással a Barátság kilövése miatt, a MOL a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kéri.
2016-ban kettétörhetett volna a Szőlő utcai igazgató karrierje, ugyanis egymás után merültek fel ellene panaszok és vádak. Ám valamiért egyiknek sem lett következménye, és még abban az évben ismét kinevezték. A 444 rekonstruálta az akkori történéseket.
Értelmiségiek álltak össze, hogy két hónappal a választások előtt megírják: merre tovább, Magyarország. Interjú az egyik legnagyobb hatású magyar történésszel, Romsics Ignáccal, akit antiszemitizmussal és nemzetárulással is vádoltak.
Piszkos Harry esete a Szuverenitásvédelmi Hivatallal: A Lánczi Tamás vezette hivatal léte vagy fölösleges, vagy szánalmasan értelmetlen. Az Átlátszó elleni perben intellektuális öngyilkosságot követtek el.
Újra Közért: Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.
A Helyzet:van eheti adásában A dinasztia folytatásáról, A csapdáról beszélgettünk a Direkt36 újságíróival: Mi lesz a NER után a NER ára?
Sok hatásos beszéd hangzott el idén Münchenben, a szavak szintjén az európai vezetők alkalmazkodtak az új realitásokhoz. De valóban geopolitikai nagyhatalom lesz-e Európából, elég atomfegyver van-e már a világon, és mit keresnek civilizációs kérdések egy biztonságpolitikai konferencián? Összegzés az MSC-ről.
A magyar állam fizetéséből élő Gladden Pappin Hillary Clintonnal és a lengyel külügyminiszter Radosław Sikorskival szemben próbálta tartani a frontot. Rubio csak Vance-hez képest tűnhetett békülékenynek, és mindennél többet mond, hogy Münchenből Pozsonyba és Budapestre utazott.
A téli olimpia legnagyobb botrányának szereplője, a szkeletonos Vladiszlav Heraszkevics a 444-nek beszélt az érzéseiről: „Mi az, hogy véleménynyilvánítás? A halott társaim az egy vélemény? Ezért valakinek felelősséget kell vállalnia.”
A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentősége, dióhéjban. De miért a „nagy fasz” áll a középpontban?
Borízű hang #257 [rövid verzió]: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán
Orbán az első, Lázár, Rogán, Gulyás a 20-25. hely környékén, ezek még biztos bejutó helynek számítanak.
Idén nyugdíjba megy – mondta Battonyán.
A Tisza Párt szerint Lázár saját magát vádolta bűncselekmény elkövetésével.
Legutóbb október 23-án volt, a Tisza is vonult, és napokig ment a számháború.
A Békemenet mellett Nemzeti Menet is lesz Budapesten.
A nemzetgazdasági miniszter szerint öt nagy bank maradhat.
A párt vezetői azt kérik az önkénteseiktől: ha nem tudnak mosolyogva, kedvesen válaszolni a kritikákra, támadásokra, inkább ne is foglalkozzanak a dologgal, mert „nem éri meg minden hülyeségre reagálni”.
Közös sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter.
Orosz támadás miatt nem érkezett orosz olaj a hónapban Magyarországra, de Szijjártó Péter ezért is az ukránokat okolja.
2016-ban kettétörhetett volna a Szőlő utcai igazgató karrierje, ugyanis egymás után merültek fel ellene panaszok és vádak. Ám valamiért egyiknek sem lett következménye, és még abban az évben ismét kinevezték. A 444 rekonstruálta az akkori történéseket.
Az ügy egy ATM-es fotóval indult, amit egy évekkel korábbi igazolványképpel kötött össze a rendszer. A fiú panaszt tett a gyanúsítás ellen, ezt az ügyészség elutasította. Az utóbbi hetekben ez már a harmadik eset, amikor arcfelismerő miatt keveredik valaki furcsa gyanúba.
Értelmiségiek álltak össze, hogy két hónappal a választások előtt megírják: merre tovább, Magyarország. Interjú az egyik legnagyobb hatású magyar történésszel, akit antiszemitizmussal és nemzetárulással is vádoltak.
A Lánczi Tamás vezette hivatal léte vagy fölösleges, vagy szánalmasan értelmetlen. Az Átlátszó elleni perben intellektuális öngyilkosságot követtek el.
Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.
Propagandisták interjúztatják, vagánynak tartja, hogy találkozhatott az országot remekül vezető Orbánnal, úgy emlegeti a drogkereskedelemet halálbüntetéssel sújtó Kuvaitot, hogy közben arról rappel, mennyire szereti a füvet. Ki az?
Mit reagált Tiborcz a Dinasztia című filmjükre? Hogy lehet 4 milliós megtekintésű közéleti filmet gyártani? Elkészült a folytatás, A csapda. Mi lesz a NER után a NER ára? A stúdióban a Direkt36 újságírói.
Sok hatásos beszéd hangzott el idén Münchenben, a szavak szintjén az európai vezetők alkalmazkodtak az új realitásokhoz. De valóban geopolitikai nagyhatalom lesz-e Európából, elég atomfegyver van-e már a világon, és mit keresnek civilizációs kérdések egy biztonságpolitikai konferencián? Összegzés az MSC-ről.
A Nyugat alkonya élőben: a magyar fizetési listán lévő Pappin szerint a nemzetközi jognál fontosabb a nyers erő.
Az amerikai külügyminiszter müncheni beszédét sokan megkönnyebbülten fogadták, de a legtöbben nem találtak benne semmi megnyugtatót. A nyílt szakítás legalább elmaradt, Európának pedig volt egy éve rá, hogy megtanuljon együtt élni Trumppal.
Kétnapos populistasimogató közép-európai kiskörúton vett részt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Pozsonyban még visszafogott volt, Budapesten viszont hatalmas lelkesedéssel támogatta meg a magyar miniszterelnök kampányát.
Európa továbbra sem tud közös hadsereget építeni. Közös hitelt viszont tud felvenni. A SAFE nevű új uniós eszköz 150 milliárd eurónyi kedvezményes forrást nyit meg a tagállamoknak fegyverkezésre, a közép-európai országok az elsők között álltak sorba.
A téli olimpia legnagyobb botrányának szereplője, a szkeletonos Vladiszlav Heraszkevics a 444-nek beszélt az érzéseiről: „Mi az, hogy véleménynyilvánítás? A halott társaim az egy vélemény? Ezért valakinek felelősséget kell vállalnia.”
A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentősége, dióhéjban. De miért a „nagy fasz” áll a középpontban?
Már a finn síugrók sem isznak, Matti Nykanen forog a sírjában. Magyar Péter hisztizik. Varga Zoltán > Jeff Bezos. Kamupártreneszánsz? Bíró Ica visszatér. Jetski és rasszizmus.