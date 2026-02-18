A woke ébredése, Pintér Sándor nyugdíjazása

reggel 4
Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk a legfontosabb keddi (és hétfői) híreinkkel, cikkeinkkel.

Belföld

Összeállt a Fidesz országos listája, Szentkirályi előkelő helyen, Lázár János a 20., Rogán, Gulyás mögötte. Lázár nyugdíjazta Pintér Sándort, majd arról beszélt, hogy Varga Judit nála járta ki Magyar Péter 3 milliós fizetését. Március 15-én, a kampány kellős közepén jön a Békemenet, azonos időpontra Magyar Péter is Nemzeti Menetet hirdetett. Nagy Márton sokallja is, drágállja is a bankokat. A Kutyapárt közölte, hogy a teljes pártvezetés elkötelezett a parlamentbe bejutás iránt.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor bejelentette, hogy a héten Washingtonba megy a Béketanács alapító ülésére, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig kampánybeszédet tartott a miniszterelnök mellett. Gond van az olajellátással a Barátság kilövése miatt, a MOL a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kéri.

Fotó: Bernadett Szabo/REUTERS

2016-ban kettétörhetett volna a Szőlő utcai igazgató karrierje, ugyanis egymás után merültek fel ellene panaszok és vádak. Ám valamiért egyiknek sem lett következménye, és még abban az évben ismét kinevezték. A 444 rekonstruálta az akkori történéseket.

Fotó: Kiss Bence

Értelmiségiek álltak össze, hogy két hónappal a választások előtt megírják: merre tovább, Magyarország. Interjú az egyik legnagyobb hatású magyar történésszel, Romsics Ignáccal, akit antiszemitizmussal és nemzetárulással is vádoltak.

Fotó: Bankó Gábor/444

Piszkos Harry esete a Szuverenitásvédelmi Hivatallal: A Lánczi Tamás vezette hivatal léte vagy fölösleges, vagy szánalmasan értelmetlen. Az Átlátszó elleni perben intellektuális öngyilkosságot követtek el.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Újra Közért: Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.

Forrás

A Helyzet:van eheti adásában A dinasztia folytatásáról, A csapdáról beszélgettünk a Direkt36 újságíróival: Mi lesz a NER után a NER ára?

Forrás

München

Sok hatásos beszéd hangzott el idén Münchenben, a szavak szintjén az európai vezetők alkalmazkodtak az új realitásokhoz. De valóban geopolitikai nagyhatalom lesz-e Európából, elég atomfegyver van-e már a világon, és mit keresnek civilizációs kérdések egy biztonságpolitikai konferencián? Összegzés az MSC-ről.

Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar állam fizetéséből élő Gladden Pappin Hillary Clintonnal és a lengyel külügyminiszter Radosław Sikorskival szemben próbálta tartani a frontot. Rubio csak Vance-hez képest tűnhetett békülékenynek, és mindennél többet mond, hogy Münchenből Pozsonyba és Budapestre utazott.

Fotó: MSC

A téli olimpia legnagyobb botrányának szereplője, a szkeletonos Vladiszlav Heraszkevics a 444-nek beszélt az érzéseiről: „Mi az, hogy véleménynyilvánítás? A halott társaim az egy vélemény? Ezért valakinek felelősséget kell vállalnia.”

Vladiszlav Heraszkevics, a milánói téli olimpiáról kizárt ukrán szkeletonos.
Fotó: Kolozsi Ádám

Kultúra

A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentősége, dióhéjban. De miért a „nagy fasz” áll a középpontban?

Hungária, 1980
Fotó: Urbán Tamás/Fortepan

Podcast

Borízű hang #257 [rövid verzió]: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán

Grafika: Kiss Bence/444
reggel 4 pintér sándor lánczi tamás Egyesült Államok gulyás gergely fidesz Rogán Antal romsics ignác barátság kőolajvezeték arcfelismerés arcfelismerő marco rubio magyar péter nemzeti menet hírlevél 444 hírlevél barátság Béketanács orbán viktor békemenet Lázár János reggel 4 MOL Szuverenitásvédelmi Hivatal
