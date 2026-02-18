Az ukrán külügyi szóvivő szerint Magyarország az első naptól tudja, hogy Oroszország lőtte le a „kedvenc olajinjekciójukat”

Magyarország „pontosan tudja”, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő a Telegramon.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A szóvivő Szijjártó Péter bejelentésére reagált, amiben a külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken Magyarország irányába.

„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek”

– írta Tihij. (MTI)