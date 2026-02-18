Az Európai Bizottság nyomást gyakorol Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban

Az Európai Bizottság szóvivője február 17-én megerősítette, hogy Brüsszel kapcsolatba lépett Ukrajnával a január vége óta megrongálódott Barátság kőolajvezeték ügyében. „Kapcsolatban állunk Ukrajnával a Barátság kőolajvezeték javításának ütemtervével és a vezeték mielőbbi üzembe helyezésének lehetőségével kapcsolatban” – mondta Anna-Kaisa Itkonen újságíróknak Brüsszelben, hozzátéve, hogy az EU végrehajtó szerve készen áll arra, hogy összehívjon egy vészhelyzeti koordinációs csoportot az érintett felekkel, hogy megvitassák az üzemanyag-ellátás alternatív útvonalait. Itkonen azt is elmondta, hogy „nincs rövid távú kockázat Magyarország és Szlovákia ellátásának biztonságára”, mivel a két ország 90 napra elegendő tartalékkal rendelkezik.

Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Akkor érte orosz támadás a vezetéket. Szijjártó Péter külügyminiszter ezért is az ukránokat okolta. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter múlt csütörtöki posztjában azt írta, tudják, hogy a magyar kormány panaszkodni fog a fennakadások miatt, és azt tanácsolják, az ügyben keressék fel a „barátaikat Moszkvában”.

A barátság kőolajvezeték a támadás után Forrás: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter

A kieső mennyiségek pótlása érdekében Szijjártó Péter azt követeli a horvátoktól, hogy Magyarország tengeri úton hozhasson orosz olajat az Adria-vezetéken keresztül. Horvátország azonban az olajszankciókra hivatkozva nem engedélyezné az orosz olaj szállítását. A magyar külügyminiszter szerint uniós kötelezettsége Horvátországnak, hogy orosz olajat szállítson Magyarországnak és Szlovákiának.

Szerdán Ante Šušnjar gazdasági miniszter a Twitteren reagált Szijjártó követelőzésére: „Örömteli látni, amikor Magyarország ilyen meggyőződéssel beszél az uniós jogról, az európai értékekről és a kötelező érvényű kötelezettségekről. Amikor ezek a szavak többek egyszerű hivatkozásnál vagy egy posztnál, akkor valóban ezek tartják stabilan és biztonságban a térségünket” – írta a horvát politikus.

Az Orbán-kormány indokolatlanul vesz orosz olajat, ezzel csak a hozzá köthető körök járnak jól, miközben a Kreml háborús gépezetét is finanszírozza – állítja a Centre for Study of Democracy friss tanulmánya, ami szerint hiába az olcsóbb orosz olaj, az üzemanyagok többe kerülnek Magyarországon, mint a függetlenedett Csehországban, mivel a megtakarítás el se jut a fogyasztókhoz.

(RFE/RL)