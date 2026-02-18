Azt hitték, drágaköveket loptak, közben csak a tulaj veseköveit vitték el a betörők

Összesen nagyjából 150 eurónyi pénzt és a ház tulajdonosának nemrég kioperált veseköveit vitték magukkal azok az olasz betörők, akik a teraszon keresztül besurrantak a Velencétől északra fekvő, 50 ezres Pordenone városban a Messaggero Veneto újság korábbi vezetőjének otthonába. A történetet maga a Messaggero Veneto írta meg és a Telex szemlézte.

Így néz ki egy vesekő. Fotó: CAVALLINI JAMES/BSIP via AFP

A betörők betörték a terasz ablakát, így jutottak a lakásba. Az egész lakást átkutatták pénz után. Nem vették észre a tulaj laptopját, így az aprón kívül mást nem találtak, csak egy kis dobozt, amit el is vittek magukkal a benne lévő kövekkel. Erről azt hihették, drágakövek. A feljelentésnél azonban kiderült, hogy azok csak a tulajdonos vesekövei, amelyeket egy nem túl régi vizsgálat után hagyott elöl.