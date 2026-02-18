Bíróság elé áll a férfi, akit azzal vádolnak, hogy fent hagyta Ausztria legmagasabb hegyén meghalni a barátnőjét

Csütörtökön bíróság elé áll az a férfi, akinek a 33 éves barátnője megfagyott Ausztria legmagasabb hegyén tavaly. Kerstin G. hipotermia miatt halt meg a Großglockneren, barátját pedig azzal vádolják, hogy 2025. január 19-én kora reggel viharos időjárási körülmények között védtelenül és kimerülten hagyta a csúcs közelében, miközben ő segítségért ment. A tárgyalás nemcsak Ausztriában, hanem világszerte érdeklődést és vitát váltott ki a hegymászó közösségekben.

A Großglockner Fotó: KERSTIN JOENSSON/AFP

Az ügyészek szerint a tapasztaltabb hegymászóként a vádlott volt „a túra felelős vezetője”, és nem fordult vissza, illetve nem hívott segítséget időben, hogy megmentse barátnőjét. Az osztrák média Thomas P. néven azonosította a férfit, aki tagadja a vádakat, ügyvédje, Karl Jelinek pedig „tragikus balesetnek” nevezte a nő halálát. Az ügyészek azzal vádolják Thomas P-t, hogy a kezdetektől fogva hibákat követett el, össze is írtak egy kilenc hibából álló listát.

A tárgyalás fő kérdése az, hogy mikor válik a személyes ítélőképesség és a kockázatvállalás büntetőjogi felelősség tárgyává. Ha a hegymászót bűnösnek találják, az „paradigmaváltást jelenthet a hegyi sportok terén” – írja az osztrák Der Standard újság.

AZ ügyészek a férfit tekintik a túra vezetőjének és azt állítják, annak ellenére kísérelte meg a túrát, hogy a barátnője „soha nem vett részt ilyen hosszú, nehéz és magas hegyi túrán, és a téli körülmények is kihívást jelentettek”. Azt is állítják, hogy a biztonságosnál két órával később indultak el, és nem vittek magukkal „elegendő vészhelyzeti bivakfelszerelést”. A vádiratban szerepel az is, hogy a férfi „megengedte barátnőjének, hogy... snowboardos puha cipőt viseljen, amely nem alkalmas magaslati túrára vegyes terepen”.

A vádlott mindezt vitatja. Karl Jelinek, az ügyvédje nyilatkozatában elmondta, hogy a pár közösen tervezte meg a túrát. „Mindketten úgy vélték, hogy... elég tapasztaltak, megfelelően felkészültek és jól felszereltek” – mondta. Mindkettőjüknek volt „releváns alpesi tapasztalata”, és „nagyon jó fizikai állapotban voltak”.

Ha bűnösnek találják, Thomas P-t legfeljebb három év börtönbüntetés várhatja. Az ítélet az egész hegymászó sportra is hatással lehet, arra, hogy a jövőben a hegymászók mennyire lehetnek felelősek társaikért.

(BBC)