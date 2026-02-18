Eredmény nélkül zárult a genfi béketárgyalás első napja, Zelenszkij szerint pedig nem fair, hogy Trump rájuk helyez nyomást

Ukrajna és Oroszország delegációi szerdán Genfben ismét a tárgyalóasztalhoz ülnek, miközben az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy az Egyesült Államok indokolatlan nyomást gyakorol rá a négy éve tartó háború lezárása érdekében.

A genfi szálloda, ahol a megbeszélést tartják Fotó: MUHAMMET IKBAL ARSLAN/Anadolu via AFP

Az amerikai közvetítéssel zajló svájci béketárgyalások előtt az amerikai elnök, Donald Trump többször is azt sugallta, hogy a siker érdekében elsősorban Ukrajnának és Zelenszkijnek kell lépéseket tennie. A kedden megjelent, az Axiosnak adott interjúban Zelenszkij azt mondta: „nem igazságos”, hogy Trump nyilvánosan folyamatosan Ukrajnát – és nem Oroszországot – szólítja fel engedményekre a béketerv feltételeinek kialakításakor.

Hozzátette: minden olyan tervet elutasítanának az ukránok egy népszavazáson, amely Ukrajnát olyan kelet-donbaszi területek feladására kötelezné, amelyeket Oroszország nem foglalt el. „Remélem, ez csak taktika a részéről, és nem végleges döntés” – idézte őt a lap. Zelenszkij ismét megköszönte Trump béketeremtő erőfeszítéseit, és azt mondta, hogy az amerikai főtárgyalókkal, Steve Witkoff-fal és az elnök vejével, Jared Kushnerrel folytatott megbeszélések nem jártak hasonló nyomásgyakorlással. Trump hétfőn újságíróknak úgy fogalmazott: „Ukrajnának jobb, ha gyorsan tárgyalóasztalhoz ül. Ennyit mondok.”

Az ukrán főtárgyaló, Rusztam Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője szerint a keddi egyeztetések „gyakorlati kérdésekre és a lehetséges döntések mechanizmusaira” összpontosítottak, részleteket azonban nem közölt. Orosz tisztviselők nem kommentálták a tárgyalásokat, orosz hírügynökségek viszont egy forrásra hivatkozva azt írták: a megbeszélések „nagyon feszült” légkörben, hat órán át tartottak, két- és háromoldalú formátumokban. Umerov már a kezdés előtt is visszafogta a várakozásokat, mondván: az ukrán delegáció „túlzott elvárások nélkül” dolgozik Genfben.

Keddi esti beszédében Zelenszkij közölte, hogy várja a genfi tárgyalócsapat jelentését. „Készek vagyunk gyorsan eljutni egy méltányos megállapodáshoz a háború lezárásáról. A kérdés az oroszokhoz szól: valójában mit akarnak?”

A genfi fordulót két, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalási kör előzte meg Abu Dhabiban, amelyek áttörés nélkül zárultak, mivel a felek továbbra is messze állnak egymástól a kulcskérdésekben, például Kelet-Ukrajna területi ellenőrzését illetően. Szerdán kora reggel Witkoff azt mondta: Trump erőfeszítései, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a feleket, eredményeket hoznak. Közlése szerint mindkét oldal vállalta, hogy tájékoztatja saját vezetőit, és folytatják a munkát egy megállapodás érdekében. (via Reuters)