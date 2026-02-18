Európa elveszítette az internetet, és most rohanva próbálja menteni a menthetőt

TECH
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Szuverenitástól hangos Európa, csak nem úgy, ahogy itthon megszokhattuk.
  • Hirtelen sok helyen döbbentek rá arra: nem szerencsés, hogy az európai digitális élet ennyire ki van szolgáltatva az amerikai óriáscégeknek.
  • Nemcsak az online világban hatalmas a lemaradás, de még a bankkártyás fizetések nagy része is amerikai cégeken keresztül történik.
  • De mit lehet egyáltalán kezdeni ezzel a helyzettel?

A közelmúlt egyik jelentős európai fejleménye, hogy hirtelen mindenfelé a szuverenitásról kezdtek beszélni. Nem pontosan abban az értelemben, ahogy itthon megszokhattuk – az orosz háborús érdekek alig burkolt kiszolgálását értve alatta –, hanem elsősorban technológiai vagy digitális szuverenitást emlegetve. Ezek a fogalmak Trump második ciklusának kezdete után váltak igazán fontossá, amikor Európa-szerte sokak számára világossá vált, hogy odalett az addig magától értetődőnek vett szoros szövetségesi viszony Washington és Európa között.

A problémát az okozza, hogy az európai államok működését és az itt élő emberek mindennapjait mélyen meghatározó digitális infrastruktúra igen jelentős hányada van amerikai techvállalatok tulajdonában és irányítása alatt. Ez akkor sem lenne optimális felállás, ha az USA és az EU országai között amúgy felhőtlen lenne a viszony, a geopolitikai feszültségek azonban olyan forgatókönyveket is reálissá tettek, amikre hosszú éveken át senki sem akart gondolni.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
TECH Miguel De Bruycker Amazon zoom new york times RISE Research Institutes microsoft Wero belgium Schleswig-Holstein Emmanuel Macron európa christine lagarde Visio Egyesült Államok Henna Virkkunen Linxuo Paris Marx CEPS Andrea Renda apple pay digitális szuverenitás franciaország aura salla Tech Wont Save Us Abraham Newman felhőszolgáltatás nyílt forráskód nokia Eurostack Donald Trump European Payments Initiative kína teams MasterCard eu Chamber of Progress Henry Farrell marco rubio Németország jd vance european-alternativeseu AI-szabályozás financial times digitális infrastruktúra Switch to EU technológiai szuverenitás politico brüsszel digitális euró európai központi bank európai parlament ericsson google Elon Musk visa finnország cory doctorow Benjamin Netanjahu Bertelsmann Stiftung grönland
Kapcsolódó cikkek

Nem a deep state, hanem a földalatti birodalom: így tette fegyverré a világgazdaságot az Egyesült Államok

2001 szeptember 11-e után olyan pénzügyi és technológiai kényszerítő eszközökre tett szert Amerika, melyek valódi erejével sokáig maguk sem voltak tisztában. Aztán viszont rájöttek, és egyre nyíltabban kezdték használni, annyira, hogy ez már a hatékonyságukat veszélyezteti. A láthatóvá vált földalatti birodalomról két amerikai társadalomtudós írt izgalmas könyvet.

Horváth Bence
könyv

Rubio csak Vance-hez képest tűnhetett békülékenynek, és mindennél többet mond, hogy Münchenből Pozsonyba és Budapestre utazott

Az amerikai külügyminiszter müncheni beszédét sokan megkönnyebbülten fogadták, de a legtöbben nem találtak benne semmi megnyugtatót. A nyílt szakítás legalább elmaradt, Európának pedig volt egy éve rá, hogy megtanuljon együtt élni Trumppal.

Inkei Bence
külföld

Nem, nem csak te érzed így: tényleg szarabb hely lett az internet

Az internet egyre többek számára csak pár óriásvállalat platformját jelenti, és a nagy techcégek nyíltan vissza is élnek ezzel a hatalmukkal. A veterán techjogvédő, Cory Doctorow alkotta meg az internet elszaródásának elméletét, ami annyira népszerű lett, hogy most könyvben is megírta. Ezúttal már kiutakat is kínálva.

Horváth Bence
TECH