„Ha nem jut be a Kutyapárt, ne kommenteljétek be, hogy a Tisza miatt!”

Az EU-tól kapott felfoghatatlan összeget elköltöttük arra, hogy 16 éven át kétharmad legyen

Mit reagált Tiborcz a Dinasztia című filmjükre? Hogy lehet 4 milliós megtekintésű közéleti filmet gyártani? Elkészült a folytatás, A csapda. Mi lesz a NER után a NER ára? A stúdióban a Direkt36 újságírói.