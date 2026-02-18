„Ha nem jut be a Kutyapárt, ne kommenteljétek be, hogy a Tisza miatt!”

Gulyás Gergely szerint a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. Nagy Mártonék wellnessezéséről azt mondta: attól még, hogy a miniszter a turizmusért felel, mehet külföldre.
Mit reagált Tiborcz a Dinasztia című filmjükre? Hogy lehet 4 milliós megtekintésű közéleti filmet gyártani? Elkészült a folytatás, A csapda. Mi lesz a NER után a NER ára? A stúdióban a Direkt36 újságírói.
Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.
A Tisza Párt elnökét a müncheni biztonságpolitikai konferencián kérdeztük arról, hogy kikkel találkozott és milyen várakozásokat tapasztalt az áprilisi választásokkal kapcsolatban. Azt mondta, hogy nem igényli külföldi vezetők támogatását.