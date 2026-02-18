Hankó miniszter elintézte, hogy a választókerületében lévő szakrendelő jó kezekben legyen: az övében

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hankó Balázs miniszterként a felsőoktatásért felelős, és egyben ő a Fidesz jelöltje a gödöllői választókerületben.

Hogy, hogy nem, elintézte, hogy az egyre több gonddal küzdő városi szakrendelőt ne az állam vegye át, hanem inkább a Semmelweis Egyetem. Aminek miniszterként lényegében ő a főnöke.

Azóta ömlik oda a pénz és a fejlesztés.

Hatalmas mázlijuk van a Gödöllőn és környékén élőknek: Hankó Balázs miniszter kitalálta, majd elintézte, hogy a város ne az államnak adja vissza a gödöllői szakrendelőt, hanem vegye át azt a Semmelweis Egyetem, sőt: egészségügyi mintajárás program is induljon. Win-win helyzet: komoly felújítás van, plusz eszközökkel és orvosokkal javul az egészségügyi ellátás, és a kampányt is segítik a fejlemények.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az ügy előzménye, hogy a gödöllői képviselő-testület tavaly tavasszal eldöntötte, hogy átadja az államnak a szakrendelőt. „Folyamatos volt az orvoshiány, egyre több pénzt kellett beletennie a városnak az intézmény fenntartásába, veszélyben volt a betegellátás biztonsága is” – mondta Gémesi György polgármester.

Miután több járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátás esetén is a kistarcsai kórházé a területi ellátási kötelezettség, valószínűleg ők vették volna át a rendelőt. A városban élő Hankó Balázs ekkor lépett közbe.