Kapitány István: Nulla százalék az esélye, hogy én leszek a miniszterelnök-jelölt

Nulla százalék esélyt ad arra, hogy ő lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje – mondta Kapitány István a 24.hu-nak adott szerdai interjújában. A lap azért kérdezte erről Kapitányt, mert a Polymarket nevű fogadási oldalon megjelent ő is hat százalékos eséllyel a várható jelöltek között, miután elindult az egyelőre rejtélyes ágybotrány. A lap által „előmelegített botrányként hivatkozott ügyről a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője azt mondja: „Ez az ügy megerősített abban, hogy a legjobb helyen vagyok, és nemcsak gazdaságilag kell rendbe tenni az országot, hanem morálisan is... ...Ezzel a módszerrel a hatalom átlépett egy olyan határt, amit nem lett volna szabad. Ráadásul kontraproduktív is, mert nem eltántorítja azokat, akik változást akarnak, hanem megerősíti bennük a hitet, hogy úgy en bloc nem jó irányba halad az ország.”

Az interjú másik lényegi pontján Kapitány arról beszél, hogy ők „az orosz függőséget, nem az orosz partnerséget” szüntetnék meg. „Gázt Magyarország már most is sok forrásból és különféle irányokból tud importálni, mégis egy irányba lejt a pálya. Az olaj esetében is bővíteni kell a beszerzési forrásokat. Ez sem lehetetlen: a környező országok jellemzően nem orosz forrásból vásárolnak, és nem látjuk a benzinkutakon azt az árkülönbséget Magyarország javára, aminek az eltűnésével riogatnak” – mondja. A teljes interjú itt olvasható.