Letartóztatták Shia LaBeoufot, mert megütötött két férfit

Letartóztatták Shia LaBeoufot, miután kedd kora reggel megütött két férfit a New Orleans-i Mardi Gras ünnepségen – közölte a helyi rendőrség. LaBeoufot kétrendbeli testi sértéssel vádolták meg a közlemény szerint.

A rendőröket hajnali 0:45 körül riasztották a French Quarter környékén található üzlethez, miután LaBeouf állítólag „zavart okozott és egyre agresszívabbá vált” egy üzletben. A közleményből nem derül ki, milyen üzletről van szó.

Shia LaBeouf Fotó: Image Press Agency/NurPhoto via AFP

Az egyik alkalmazott megpróbálta kitessékelni LaBeoufot, ez sikerült is, ám kint a színész állítólag „többször is ököllel megütött” egy férfit – közölte a rendőrség. A szemtanúk azt mondják, ezután LaBeouf visszatért és továbbra is agresszívan viselkedett. Az a férfi, akit állítólag LaBeouf először megütött, a rendőrségnek elmondta, hogy ekkor a színész újra megütötte. Majd egy másik férfit is megütött az orrán. Ekkor lefogták és megvárták a rendőröket.

LaBeouf megsérült az eset során, ezért kórházba szállították, utána tartóztatták le és vették őrizetbe. Az Associated Press szerint a bírósági és börtönnyilvántartásokban nem szerepel olyan ügyvéd, aki LaBeouf nevében nyilatkozhatna. A LaBeouf sajtósaival való e-mailes kapcsolatfelvételre pedig nem érkezett válasz. Shia LaBeoufot már többször letartóztatták pont olyasmi miatt, mint ami most New Orleansban történt.