Milliárdokat kapott az államtól a DÁP-os arcfelismerőért a Tiborcz-közeli FaceKom

Megismertük a szerződést, amelyet egy Tiborcz-közeli céggel, a FaceKom Kft.-vel kötött 2024-ben az állami Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.). Ezzel rendelte meg az állami cég a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazáson belül az arcképes azonosításhoz szükséges munkákat. A FaceKom kapcsán eddig százmilliós állami megrendelésekről lehetett tudni a nyilvános szerződések alapján. Ez a nyilvánosan nem elérhető szerződés viszont már önmagában milliárdokról szól.
A tenderen ugyan elindult például egy kóser energiaitalt gyártó – azóta felszámolt – cég, de a végén csak a FaceKom nevű vállalkozás maradt.
Az ő szoftverjüket használja a DÁP és az Ügyfélkapu+ is.
