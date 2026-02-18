Navracsics Tibor: Amikor beléptem a pártba, nem gondoltam, hogy 2026-ban ilyen lesz a Fidesz, de azt sem mondtam volna meg akkor, hogy ilyen lesz a világ

A nyilvánosság nem kíváncsi arra, hogy kinek mi a személyes véleménye, hanem úgy gondolják, hogy aki most vagy korábban részt vett kormányzásban, az felelősséggel tartozik. Ezt elfogadom

– mondta Navracsics Tibor a Telexnek, amikor arról kérdezik, mennyire érzi magát felelősnek a NER-ért, és amikor azt is megkérdezték, miért nem tett többet azért, hogy ne így nézzen ki a politikai rendszer, azt válaszolta, mindig a legjobb tudása és a legjobb lelkiismerete szerint igyekezett eljárni:

Ez nem azt jelenti, hogy nem vettem részt rossz döntésekben, vagy adott esetben nem éppen én hoztam rossz döntést.

Fotó: Kovács Anikó/MTI/MTVA

Igaz, azért olyan nagyon-nagyon rossz döntést nem hozott szerinte, maximum a biztosítékok hiúsultak meg, mint az azeri baltás gyilkos kiadásakor:

Csak úgy voltam hajlandó aláírni a büntetés letöltésének áthelyezését, hogy az azeri igazságügyi minisztertől garanciát kaptam arra, hogy Szafarov le fogja tölteni a börtönbüntetését Azerbajdzsánban. Utólag mindenki azt mondja, hogy micsoda naivitás volt, de miben bízhatok, ha nem egy másik, független állam igazságügyi miniszterének szavában? Akkor is a legjobb lelkiismeretem szerint hoztam meg a döntést

– mondta Navracsics Tibor, aki a választói fásultságot tekinti a legnagyobb veszélynek a Fidesz győzelmére, vagyis „az a nehezen konkretizálható, testetlen érzés, hogy ezek már 16 éve kormányon vannak, és most jöjjön valaki más.”

Navracsics „óvatos, de magabiztos hangulatot” lát a pártban, és amikor a fideszesek urizálásáról kérdezik, csak annyit válaszol:

Én annak örülnék, ha minél több gazdag ember lenne Magyarországon

– és nem is kíváncsi rá, hogyan gazdagodtak meg.

A kormányhivatalokat felügyelő miniszterként azt is megkérdezték tőle, hogy a gödi Samsung-gyár ügyében mindenben jól járt el a kormányhivatal, mire Navracsics azt válaszolta: „A kormányhivatal kellő alapossággal járt el. Nem tudok róla, hogy szemet hunyt volna szabálytalanságok felett.”

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter az interjúban továbbá megígérte, hogy otthagyja a politikát, ha áprilisban nem nyer a tapolcai, Veszprém 3-as választókerületben. (via Telex)