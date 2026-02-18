Négy vádlottja van a Jókai utcai házomlás ügyének

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és szabadságvesztés büntetést indítványoz négy személlyel szemben a maradandó fogyatékosságot okozó házomlás miatt – írja a Fővárosi Főügyészség szerdai közleménye.

Az ügyészség álláspontja szerint a tragikus baleset bekövetkezéséért a büntetőjogi felelősség a generálkivitelező, majd tulajdonszerzés folytán egyben az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját, a felelős műszaki vezetőt terheli.

„A vádlottak – sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során – nem ismerték fel az attikafal jelentőségét, amely ténylegesen az épület párkányát tartó szerkezeti elem is volt. Ehelyett azt csak díszítőelemként kezelték. Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek, továbbá nem biztosították a munkálatok során megfelelő szaktudással rendelkező személy folyamatos jelenlétét sem. A Jókai utca – munkavédelmi előírások szerinti – elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről sem gondoskodtak” – írja az ügyészség.

A házomlás helyszíne. Fotó: Kristóf Balázs/444

Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala (erre hivatkozik az ügyészség attikafalként), ami magával sodort több erkélyt is. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben, Tóth Nikolett balerina pedig életveszélyesen megsérült, és maradandó egészségkárosodást szenvedett. A nyomozás során a rendőrök több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be.

A tetőmlás helyszíne. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Az ügyészség közleménye szerint „a vádlottakat maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságra benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés – az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés – kiszabását indítványozta.”

A Jókai utcában leomlott párkány négy embert sebesített meg, az Operettszínház fiatal balerinája életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett, és a gerince is súlyosan megsérült. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Novemberben írtuk meg, hogy időközben egyezség született a négy évvel ezelőtti Jókai utcai házomlásban megsérült Tóth Nikolett balerina sérelemdíjával kapcsolatban, és van már határozat a kártérítési perében is: ez alapján összesen 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 milliós járadék jár neki élete végéig. A cégek azonban, bár kötelesek lennének fizetni, már felszámolás alatt vannak - így kérdés, valóban megkaphatja-e a neki járó összegeket.