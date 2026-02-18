Nem tárgyalnak tovább Lázárék a fuvarozókkal, miután kiszivárgott egy hangfelvétel egy korábbi egyeztetésükről

„Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy egy zártkörű tárgyalásról illetéktelen hangfelvétel készült. Ez aláássa a bizalmat és a korrekt együttműködés alapját. Az egyeztetéseket ilyen körülmények között nem folytatjuk tovább”

– írta közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Mindez azután történt, hogy Hadházy Ákos megosztott egy hangfelvételt, ami Lázár János és a fuvarozók egyeztetésén készült. Ebben Lázár pökhendi, cinikus stílusban elmondja, ő jól ismeri a magyar vállalkozókat, ők sosem elégedettek, mindig csak panaszkodnak. Majd odaveti, hogy akármit is csinálnak, úgyis beszedik majd tőlük a pénzt, még többet is, mint amennyit a kamionosok szeretnének. A felvétel szerint Lázár azt is elárulta, hogy a külföldiek „csesztetésére” utasítja a rendőröket, a magyarokat pedig hagyják békén.

A minisztérium 35 százalékkal emelte volna a fuvardíjakat az idei év márciusától, ami ellen a kamionosok Budapesten tüntettek tavaly év végén.

Fotó: Németh Dániel/444

A minisztérium közleményében ugyanakkor rögzíti: a magyar vállalkozások oldalán állnak, és céljuk, hogy csökkentsék a településeket terhelő áthaladó kamionforgalmat. Megjegyzik, hogy a januári emelésen túl márciusban nem fogják tovább emelni a főúti szakaszok útdíját, jövő évtől azonban differenciálásra kerül a főutak díjszintje, és utána a gyorsforgalmi utakkal párhuzamos főutak használata drágább lesz, mint azoké, amiket nem lehet kiváltani gyorsforgalmi úttal.

Ugyanakkor jelentős mértékben megemelkednek a tranzitútszabályok megszegéséhez kapcsolódó bírságtételek, és az ellenőrző szervek határozottabban lépnek fel azokkal szemben, akik a magyar településeken áthaladva próbálják elkerülni a gyorsforgalmi úthálózat használatát. A tranzitútszabályok megszegése esetén alkalmazható bírság összege 400 ezer forintra emelkedik.