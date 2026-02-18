Partraszállási NATO-hadgyakorlat volt Németország balti-tengeri partvidékén

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Partraszállási hadgyakorlatot tartott a NATO Németország balti-tengeri partvidékén, európai szövetségesek támogatását gyakorolva közvetlenül veszélyeztetett strandszakaszokon keresztül. Ehhez a Putlos katonai gyakorlótéren katonákat, ellátmányt és lőszereket rakodtak ki hajókról egy szimulált partraszállásban.

„A szövetség összetart, cselekvőképes és tettre kész, bevethető, és egyben mutatja, hogy mit teljesítenek az európai partnerek a NATO-ban” – jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter, aki figyelemmel követte a gyakorlatot. „Ha valami történik a NATO keleti szárnyán, akkor a NATO-csapatokat gyorsan kell áthelyezni és természetesen Németországon keresztül” – mondta.

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

A Steadfast Dart 26 fedőnevű hadgyakorlat – aminek része volt a mostani partraszállás – a legnagyobb idei NATO-hadgyakorlat, és közvetlen amerikai részvétel nélkül tartják. A NATO szerint 15 hajó és több mint 2600 katona vett részt a partraszállási hadgyakorlaton, a március közepéig tervezett teljes manővert pedig mintegy 10 ezer katona, több mint 1500 jármű és 17 hajó bevonásával tartják 13 országból.

A partraszállási gyakorlatot búvárok kezdték meg, a vízből a havas partra kiemelkedve, hogy biztosítsák a partszakaszt. Röviddel ezután különleges erők érkeztek motorcsónakokon. Az égen harci repülőgépek és helikopterek köröztek a part felett, légi támogatást nyújtva a partra lépő erőknek. Ezt követték a Zaha típusú, török páncélozott kétéltű támadó járművek.

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

A gyorsreagálású erők mozgatásával a NATO azt demonstrálja, hogy „egy esetleges válságban nagyon gyorsan meg tudjuk mutatni egy esetleges ellenfélnek, hol vannak a határok” – mondta Ingo Gerhartz NATO-tábornok. „Az ukrajnai háború ugyan nem szolgál mintaként, de tanulságos. Vagyis levonjuk a következtetéseket belőle. De azt nem mondhatjuk, hogy a jövőben a háborúk pontosan így fognak kinézni” – mondta Carsten Breuer német vezérkari főnök Putlosban. (MTI)