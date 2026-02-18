Szerdán Veresegyház és Csomád között látták bandukolni a medvét, óvatosan a túrázással a környéken!

A vadásztársaságtól ma reggel kapott értesüléseink szerint a medvét ma Veresegyház és Csomád között látták, a társaság fotókat is készített a bandukoló mackóról. Ettől függetlenül, amíg nem sikerül őt befogni, óvatosan sétáljatok, túrázzatok a környéken!

– figyelmeztet a csömöri önkormányzat Facebook-oldala szerdán.

A medvét először kedden délelőtt látták Mogyoród külterületén. A csömöri önkormányzat úgy tudja, a medve valószínűleg nem a szabadból került a környékre, hanem magántartásból szabadulhatott el. Az viszont kizárható, hogy az állat a Veresegyházi Medveotthonból került volna ki, az intézmény biztonságosan működik.

Fotó: ROBERT CANIS/robertharding via AFP

Az önkormányzat azt kéri, amennyiben valaki látja a medvét, ne közelítse meg, és hívja a 112-es segélyhívó számot.