Szijjártó Péter: Leállítottuk a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába

A cikkünk frissül

„Az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag szállítása leállításra került” – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter a kormányülés eredményeit bejelentő videójában a Facebook-oldalán.

A tárcavezető rögzítette: addig nem indul újra a szállítás, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken Magyarország irányába. Magyarországnak egyébként nagy szerepe van Ukrajna energiaellátásának biztonságában, hiszen innen történik az ukrán gáz-, áram-, és dízelüzemanyag-import nagy része.

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

A szállítások miatt az elmúlt napokban fokozódott a feszültség, miután kiderült, hogy január 27-e óta nem érkezik olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezeten keresztül. Ugyan mindez egy orosz támadás következménye, az orosz csapatok ugyanis csapást mértek egy infrastrukturális létesítményre a Lviv megyei Brodi városában, ahol a kigyulladó olajkészítmények miatt sűrű füstoszlop alakult ki. A Lviv Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint dróntalálatot rögzítettek.

Mindezek ellenére Szijjártó Péter a szállítások leállásáért is az ukránokat okolja. A miniszter szerint „a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását”. Mindezt pedig úgy értelmezte Szijjártó, hogy Ukrajna „nagyon durva" módon avatkozik be a magyar választásba, „ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni”. Szijjártó szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai alapon úgy döntött, hogy nem engedi a kőolajszállítás újraindítását.

A most közzétett nyilatkozatában ugyanakkor rögzítette, hogy Magyarország energiaellátása azonban nem került veszélybe „az ukrán politikai zsarolás ellenére sem”.

A kőolaj-szállítás leállítására a Mol is reagált, a kormánytól a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kérte hétfőn, első körben kb. 250 ezer tonna felszabadítását tartja szükségesnek. A kieső mennyiségek pótlása érdekében ugyan a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolajellátását. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt azonban ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap kell ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a MOL-csoport finomítóiba. Magyarországnak egyébként 96 napra elegendő tartaléka van.

A szlovák kormány is szükséghelyzetet hirdetett

A Barátságon keresztül Magyarország mellett Szlovákiába is érkezik kőolaj, így a szállítások leállása az északi szomszédunkat is érinti. A helyzetre szintén szerdán reagált a szlovák kormány. A Parameter szerint 250 ezer tonna kőolajat szabadítanak fel a vésztartalékból a Slovnaft számára. A szlovák gazdasági minisztérium korábbi közlése szerint az országnak 90 napra elegendő stratégiai olajtartaléka van.

A helyzet kialakulásáért egyébként nemcsak Szijjártó péter, de Robert Fico szlovák miniszterelnök és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is az ukránokat teszi felelőssé. Az orosz propagandát terjesztő, ezért megbízhatónak nem tekinthető TASZSZ hírportál szerint ugyanis már február 6-ára helyreállították a brodi állomáson, egyébként az oroszok által okozott, károkat.