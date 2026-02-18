Szijjártó szerint a „helyiek” a „helyiek vezetőit” jelenti

„Amikor beruházásokról tárgyalunk, mindig megkérdezzük a helyieket, a helyiek vezetőit, akiket a helyiek megválasztottak arra, hogy vezessék az ő településeiket” – indokolt Szijjártó a Debreciner kérdésére, ami arról szólt, hogy kormányzati szinten miért nem tartottak lakossági fórumot a város közelében elindult több mint féltucat akkumulátoripari beruházás megkezdése előtt. Az újságíró kiemelte, hogy ezek a beruházások jelentős hatással bírtak a városra.

Előtte a külügyminiszter a tőle már megszokott módon, kissé sértve reagált a helyi újságírónak arra a kérdésére is, hogy miért nem jelentették be annak idején hogy az Inpark nevű cég csarnoképítése valójában a CATL nevű kínai akkumulátoripari óriás beruházását jelenti majd, így a csarnok már épült, amikor a debreceniek szembesültek vele, hogy mi is települ a városuk határába. „Önök telehazudják a magyar nyilvánosságot” – mondta egy ponton a Debreciner újságírójának Szijjártó. Mindezt itt lehet megnézni: