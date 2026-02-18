Tíz sielő eltűnt egy lavina után Kaliforniában

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Tíz síelő eltűnt, hat másik pedig a hóban rekedt és mentésre vár a kaliforniai Lake Tahoe régióban egy lavina után – írja a BBC. A Nevada megyei seriff hivatalának tájékoztatása szerint a lavina körülbelül 11:30-kor történt a Truckee városához közeli Castle Peak területén. Az időjárási körülmények továbbra is veszélyesek, nagy a valószínűsége további lavina kialakulásának.

Mentőcsapatok indulnak a Castle Peak felé.
Fotó: HANDOUT/AFP

A seriff hivatalának közlése szerint két közeli síközpontból „magasan képzett mentőcsapatok” indultak a helyszínre. A hat ismert túlélőt „arra utasították, hogy a körülményekhez képest a lehető legjobb menedéket keressék meg maguknak” – tette hozzá a seriff.

„Legalább hat síelő túlélte a lavinát, és a helyszínen várja a mentőket, a többi tíz személyről pedig a közlemény kiadásának pillanatában nincs hír” – írta.

A közeli Boreal Mountain síközpont és az Alder Creek Adventure Center szakértői is megkísérlik elérni a helyszínt. „A mentési munkálatok jelenleg is folynak, 46 mentőalakulattal. Az időjárási körülmények továbbra is rendkívül veszélyesek” - folytatódik a közlemény. A közlemény idézi a Sierra Avalanche Center előrejelzését is, amely szerint további lavina várható a térségben. A baleset helyszínéhez közeli Boreal Mountain síközpont ráadásul az elmúlt 24 órában 76 centiméteres hóesést jelentett.

külföld Lake Tahoe Boreal Mountain Alder Creek Adventure Center lavina Sierra Avalanche Center Truckee Castle Peak