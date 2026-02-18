Trópusi láz terjedhet Európában a szúnyogok miatt

Egy tanulmány szerint a chikungunya nevű, kínzóan fájdalmas trópusi láz ma már szúnyogok által terjedhet Európa nagy részén. Az elmúlt években több mint tíz európai országban jelentettek néhány esetet, de 2025-ben több száz esettel járó, nagyszabású járványok sújtották Franciaországot és Olaszországot. A betegséget terjesztő szúnyogok könnyebben áttelelnek, a klímaválság okozta magasabb hőmérsékletek miatt a fertőzések most már több mint hat hónapig lehetségesek Spanyolországban, Görögországban és más dél-európai országokban.

Ezen a tavalyi képen Nizzában irtják a szúnyogokat a chikungunya megelőzése miatt. Fotó: VALERY HACHE/AFP

A Guardian által ismertetett elemzés az első munka, amely értékeli a hőmérséklet hatását a vírus inkubációs idejére az ázsiai tigrisszúnyogban, amely az elmúlt évtizedekben elterjedt Európában. A tanulmány megállapította, hogy a fertőzés kialakulásának minimális hőmérséklete 2,5 °C-kal alacsonyabb, mint a korábbi, kevésbé megbízható becslések, ami „meglehetősen sokkoló” különbséget jelent, állítják a kutatók.

Sandeep Tegar, a Brit Ökológiai és Hidrológiai Központ (UKCEH) munkatársa és a tanulmány vezető szerzője elmondta: „Európában a globális felmelegedés üteme körülbelül kétszerese a globális felmelegedés ütemének, és a vírus terjedésének alsó hőmérsékleti határa nagyon fontos, ezért új becsléseink meglehetősen sokkolóak. A betegség észak felé történő terjedése csak idő kérdése.”

Dr. Steven White, szintén az UKCEH munkatársa, ezt mondta: „Húsz évvel ezelőtt, ha azt mondtad volna, hogy Európában is megjelenik a chikungunya és a dengue-láz, mindenki őrültnek nézett volna: ezek trópusi betegségek. Most minden megváltozott. Ez az invazív szúnyogoknak és a klímaváltozásnak köszönhető – ennyire egyszerű a dolog.”

A chikungunya vírust először 1952-ben Tanzániában észlelték, és trópusi régiókra korlátozódott, ahol évente több millió fertőzés fordul elő. A betegség súlyos és hosszan tartó ízületi fájdalmat okoz, amely rendkívül legyengítő és kisgyermekek és idősebb felnőttek esetében halálos is lehet.