Útlevél-ellenőrzéshez kötné Ukrajna a SIM-kártyák vásárlását az orosz drónok miatt

Ukrajna fontolgatja, hogy kötelezővé tenné az útlevél-ellenőrzést a helyi SIM-kártyák vásárlásakor – írta Szerhij Beszkresznov, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter tanácsadója február 18-án a Telegramon. Oroszország ugyanis egyre inkább úgynevezett „anyahajó-drónokat” vet be, vagyis olyan pilóta nélküli járműveket, amelyek képesek kisebb drónok szállítására és indítására. Ennek eredményeként megnőtt a drónok hatótávolsága, amelyek korábban csak 20-30 kilométeren belül működtek. A vezérléshez pedig ukrán SIM-kártyákat és LTE mobilhálózatot használnak.

„Az oroszok rájöttek, hogy tudnak erős, stabil mobil lefedettséggel rendelkező területekre drónokat szállítani és ledobni a célpontjaikra” – mondta Beszkresznov. Hozzátette: Oroszországon belülről irányítják a drónokat.

Lelőtt orosz drón roncsait vizsgáló ukrán rendőrök a március 22-én bombázott kijevi kutatóintézet, a Szuperkemény Anyagok Intézete közelében. Fotó: FADEL SENNA/AFP

Az ukrán SIM-kártyák értékesítésének korlátozása egy lehetséges ellenintézkedés, de Beszkresznov elismerte, hogy ez „politikailag népszerűtlen”, és a nemzeti jogszabályok módosítását is igényelné. Az intézkedés ugyan nem szüntetné meg teljesen az orosz drónok jelentette fenyegetést, de fékezhetné a SIM-kártya-eladások „kontrollálatlan folyamatának” nevezett mértékét.

„Oroszországban a SIM-kártyák eladását jellemzően útlevélhez kötik, de nem nehéz bűnözőkön vagy hajléktalanokon keresztül is megszerezni őket” – mondta Beszkresznov, hozzátéve, hogy az orosz erők elsősorban az új SIM-kártyákra támaszkodnak.

Az orosz FPV drónok hatékonyságának korlátozásának egy másik lehetséges módja bizonyos adatátviteli szolgáltatások letiltása. Beszkresznov azonban figyelmeztetett, hogy az ilyen lépések Ukrajna számára is „fájdalmasak” lennének. (Kyiv Independent)