21 Kutatóközpont: A magyarok negyede elhiszi, hogy a Tisza győzelme után belépünk a háborúba

Nemcsak tanulságos, hanem egyenesen hajmeresztő eredményekről számolt be a 21 Kutatóközpont a közösségi finanszírozásból, január végén készült kutatásuk után.

Eszerint a magyar társadalom 23 százaléka gondolja azt, hogy a Tisza győzelme esetén Magyarország háborúba lépne, és csak 54 százalék válaszolt úgy, hogy ez nem történhet meg. További 23 százaléknak nincs egyértelmű álláspontja vagy nem akart véleményt alkotni.

A kormánypártiak 58 százaléka hiszi el a kormánypártok fő kampányüzenetét, miszerint egy Tisza-kormány háborúba vinné az országot, 15 százalék szerint nem, 28 százalék pedig nem tudja eldönteni. A pártnélküliek 17 százaléka szerint hozna háborút a Tisza győzelme.

Sok vagy kevés a teljes népesség 23 és a kormánypárti szavazók 58 százaléka? – teszi fel a kérdést a 21 Kutatóközpont. „Ha úgy nézzük, hogy a Fidesz fő kampányüzenetével ennyien értenek egyet, akkor inkább kevésnek tűnik az arány. Ha azonban belegondolunk az állítás súlyosságába, és valódi értelmébe, akkor nagyon sok. (...) Ha ilyen károkozást is el tudna képzelni a Tiszáról közel kétmillió ember, akkor vajon hol húzódik a határ, mi az, amit már nem lehet ezzel a választói csoporttal elhitetni? És vajon mit tartanak elfogadható árnak azért, hogy megakadályozza azt a forgatókönyvet a Fidesz, ami szerintük tömeges vérontással járna? A társadalom polarizáltságát kevés kérdés mutatja olyan jól, mint ez.”

A gyorselemzés szerint a kormányzati kommunikáció erejét mutatja, hogy a 23 százaléknyi egyetértő válaszadó mellett a társadalom további közel egynegyede sem immunis az állításra. „Az ő jelentős részük nem fog elmenni szavazni, ám a Tiszával szembeni háborús vád a teljes lakosság 46 százalékánál nem számít hihetetlen képtelenségnek.”

A hibrid adatfelvétel 2026. január 28 és február 2. között zajlott, ezer fő megkérdezésével, írja a kutatóközpont. A válaszadók SMS-üzenetben kapták meg az online kérdőívhez vezető linket, a 65 év feletti válaszadók politikai preferenciáját telefonos módszerrel kérdezték le a kutatók. A minta reprezentatív a teljes lakosságra nézve, a mintában kapott értékek +/- 3 százalékponttal térnek el attól, amit a teljes lakosság megkérdezése esetén kaptak volna.