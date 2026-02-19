A Fehér Ház szóvivője szerint „nagyon bölcs” döntés lenne Irántól, ha megegyezne Trumppal

Donald Trump még nem döntött az Irán elleni katonai művelet megindításáról, de szóvivője, Karoline Leavitt figyelmeztette Iránt, hogy „nagyon bölcs” döntés lenne megegyezni az amerikai elnökkel. Leavitt szerdán azt mondta, Trump még bízik benne, hogy diplomáciai megoldást tud találni az iráni nukleáris programmal kapcsolatban.

Leavitt azután beszélt a témáról, hogy Trump két tanácsadója, Jared Kushner és Steve Witkoff kedden Genfben tárgyalt Abbas Aragcsi iráni külügyminiszterrel, Irán pedig szerdán lezárta a légterét. Leavitt a genfi tárgyalásról azt mondta, hogy történt előrelépés, de több kulcsfontosságú témában még távol állnak egymástól az álláspontok.

Karoline Leavitt Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az amerikai sajtó közben arról ír, hogy Trump nemzetbiztonsági tanácsadói azt mondták az elnöknek, hogy a hadsereg legkorábban szombaton készen áll majd az Irán elleni csapásokra. Az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó már Irán közelében van, a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald Ford pedig várhatóan három héten belül érkezik meg a régióba. Egy magas rangú katonai tisztviselő azt mondta a CBS-nek, hogy a környékre küldött összes amerikai katonai erő március közepére érkezhet meg Irán közelébe.

Trump január elején már fontolgatta, hogy katonai csapást mérjen Iránra, miután a teheráni rezsim az egyre súlyosbodó gazdasági válság és infláció miatt kitört tüntetéseket erőszakkal leverte, és több ezer tüntetőt megölt. Miután a közvetlen katonai lépés végül nem történt meg, az amerikai kormány a beszámolók szerint kettős stratégiára váltott: nukleáris tárgyalásokat kezdett Iránnal, miközben jelentős katonai erőket csoportosított a térségbe. (via BBC)