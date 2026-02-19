Agyvérzése után szabadon engedték Nyikolaj Sztatkevics belarusz ellenzéki politikust

Szabadon engedték Nyikolaj Sztatkevics belarusz politikai foglyot – közölte a Viaszna emberi jogi központ feleségére, Marina Adamovicsra hivatkozva. Felesége szerint Sztatkevics agyvérzést kapott, jelenleg lábadozik, de továbbra is beszédproblémákkal küzd.

Szvjatlana Cihanouszkaja belarusz ellenzéke vezető tartja Nyikolaj Sztatkevics fotóját Fotó: JOHN THYS/AFP

Nyikolaj Sztatkevics az 1990-es évek óta a belarusz ellenzék tagja. Indult a 2010-es elnökválasztáson, ám ezt követően hat év börtönbüntetésre ítélték tüntetések szervezéséért. Nem volt hajlandó kegyelmi kérvényt benyújtani, ennek ellenére Aljakszandr Lukasenka 2015-ben idő előtt szabadon engedte.

2020 májusában, nem sokkal a belarusz elnökválasztás előtt Sztatkevicset Minszkben őrizetbe vették. 2021 decemberében „tömeges zavargások szervezése” vádjával 14 év börtönbüntetésre ítélték. 2025 szeptemberében Lukasenka 52 politikai foglyot engedett szabadon, köztük Sztatkevicset is. Ugyanezen a napon Litvániába deportálták őket, Sztatkevics azonban megtagadta Belarusz elhagyását: több órán át a belarusz–litván határ semleges zónájában maradt, nem volt hajlandó továbbmenni, nem sokkal később elhagyta a semleges zónát és visszatért Belaruszba. Lukasenka később azt mondta, hogy Sztatkevicset „visszavitték Belaruszba, nem hagyhatták csak úgy ott”. Ekkor állítólag arra a büntetőtelepre szállították, ahol a 2021 decemberében kiszabott büntetését is töltötte. (Meduza)