Az EU terrorszervezetté nyilvánította az Iráni Forradalmi Gárdát

Az uniós tagállami kormányokat tömörítő Tanács hivatalosan feltette az Iráni Forradalmi Gárdát a terrorszervezetekről vezetett saját listára - közölte a testület.

A döntés a tagállamok külügyminisztereiből álló Külügyek Tanácsának január 29-i politikai megállapodását követi. A határozat értelmében a Forradalmi Gárdára kiterjednek az EU terrorizmus elleni szankciós rendszerének korlátozó intézkedései. Az intézkedések magukban foglalják a szervezetnek az uniós tagállamokban fellelhető pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását. Emellett uniós gazdasági szereplők számára tilos pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat közvetlenül vagy közvetve a szervezet rendelkezésére bocsátani. A Tanács döntésének következtében az úgynevezett uniós terrorszervezeti listán jelenleg 13 személy és 23 csoport, illetve szervezet szerepel, amelyekre a korlátozó intézkedések vonatkoznak.

A legfőbb vezető a Forradalmi Gárda tagjaival Fotó: -/AFP

Mindeközben a fél világ azt számolgatja, mikor tör ki az újabb háború Iránban. Donald Trump január elején már fontolgatta, hogy katonai csapást mérjen Iránra, miután a teheráni rezsim az egyre súlyosbodó gazdasági válság és infláció miatt kitört tüntetéseket erőszakkal leverte, és több ezer tüntetőt megölt. Miután a közvetlen katonai lépés végül nem történt meg, a kormányzat a beszámolók szerint kettős stratégiára váltott: nukleáris tárgyalásokat kezdett Iránnal, miközben jelentős katonai erőket csoportosított a térségbe. Irán közben lezárta a légterét és értesítést adott ki a légi közlekedés számára arról, hogy csütörtökön rakétaindításokat tervez az ország déli részének több térségében (MTI)